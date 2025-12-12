桃中央攜手 推動5G智慧鐵道

桃園市長張善政。（桃園市新聞處提供）

桃園市長張善政十二日表示，市府與鐵道局攜手推動５Ｇ智慧鐵道計畫，結合桃園捷運公司實務經驗，逐步將５Ｇ與雲端技術導入軌道運輸系統，強化行車安全與營運效率，為桃園推動智慧城市奠定重要基礎。

張善政前往鐵道局出席「５Ｇ智慧鐵道計畫成果展示研討會暨鐵Tao智慧中心啟用儀式」指出，該計畫自第一期推動以來成果具體，桃捷團隊落實各項工作獲中央肯定；市府持續推動第二期計畫，進一步深化智慧鐵道應用，在數位孿生及ＡＩ技術導入逐步展現初步成效。未來將持續整合鐵道相關數據，建構完善資料基礎，全面提升軌道運輸服務品質。

張善政與交通部長陳世凱一同啟用「鐵Tao智慧中心」。張善政表示，桃捷公司於四、五年前獲選為５Ｇ智慧鐵道計畫試驗場域，歷經兩期計畫推動，已成功將５Ｇ與鐵道雲平台導入營運監控與資訊整合，並實際應用於機場捷運系統。未來隨捷運綠線北段通車，市府將擴大複製相關應用，透過國家級鐵道雲平台的跨系統整合，強化節假日疏運與決策支援。

陳世凱表示，鐵道雲平台歷經四年建置、投入約三億元預算，已從機場捷運實證起步，逐步落實跨系統、跨單位整合。未來結合ＡＩ應用，進一步提升全國鐵道運輸的安全性與營運效率。