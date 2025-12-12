桃乃木香奈引退後終於來台！一下機秒衝台北狂吃「比臉大刨冰」

桃乃木香奈一下飛機就衝去台北師大附近品嘗刨冰。（圖／IG@kana_momonogi）

日本AV女優桃乃木香奈，在業界打滾10年，終於在今年10月正式引退，令影迷感到不捨。不過，桃乃木香奈仍持續在亞洲各地舉辦見面會，來回饋粉絲們支持，眼見台灣活動即將到來，桃乃木香奈也已經抵達台灣，結果一下機就跑去品嘗超大碗刨冰，掀起大家討論。

桃乃木香奈12日透過社群平台分享，人在師大附近品嘗刨冰的美食照片。只見她滿臉開心地和眼前推積如山的草莓刨冰擺拍，沒想到一碗還不夠，還追加一碗抹茶口味草莓刨冰，讓人看了食指大動。

廣告 廣告

原來這間店是專賣日式冰品，似乎早被桃乃木香奈列入來台的必吃美食名單，而且她還很幸運地趕在店家打烊前光顧。至於味道，她則形容糖漿不會太甜很好入口，與日本的冰品很像，結果吃完後才發現店家只收現金，還好身上的錢有帶夠，讓粉絲們看到笑翻。

據悉，桃乃木香奈此次來台，是為了13日、14日在台北的粉絲見面會活動，一路從早上11點玩到晚上8點，票價為6000元，包含攝影、合照與簽名，現場另售毛巾、壓克力牌、寫真照、拍立得等各式各樣的周邊，吸引粉絲爭相報名。

現年28歲的桃乃木香奈，憑藉偶像般的天使臉蛋，廣受台灣老司機喜愛。除了作品銷售優異，桃乃木香奈在社群經營上也相當積極，經常和大家分享美食、旅遊等可愛的生活日常，無論是超大碗的刨冰、拉麵，還是多到數不完的壽司和甜點，也展現她驚人的大胃王實力，截稿前，IG就有164萬人追蹤，人氣超高。

更多中時新聞網報導

立威廉驚罹癌 重新檢視10年前遺書

經濟動物獸醫荒 衝擊食安

阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱