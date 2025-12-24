桃企友好市促成跨界公益合作 攜手走入育幼院送暖
〔記者李容萍／桃園報導〕溫馨耶誕節到了！桃園市政府青年局推動「桃企友好市」，持續展現跨界媒合成果，促成企業、社會企業與社福機構共同投入公益行動。翔耀實業、洺鈞畜產繼簽署「愛心策略結盟合作意向」，與6家社會企業展開合作，前往私立睦祥家園，舉辦「暖心築夢，翔耀光芒」聖誕晚會，同步規劃啟動為期3個月的「永續關懷，愛心長伴」營養資助計畫，將節慶陪伴延伸為長期支持。
翔耀實業董事長林以山與青年局長侯佳齡化身聖誕老人，與志工一同參與服務，活動並結合青年局輔導的6家社會企業：有球必應、玩具盒子、共生共好、咖啡有的、Re’me果菓及知享，透過氣球藝術、禮物包裝、果乾點心等專業服務，共同打造溫馨且具多元特色的聖誕聚會。
侯佳齡表示，透過跨界合作整合企業、社企與志工資源，公益行動得以更具深度與延續性。活動過程可見多方共同陪伴孩童的互動畫面，象徵城市溫度被持續串連，也顯示「桃企友好市」在促進交流與落實公益上發揮重要推動角色。
林以山也分享，參與公益不應止於一次性的捐助，而應透過實際行動與長期陪伴，回應在地真正的需求。此次與社會企業攜手走入育幼院，不僅讓孩子感受到溫暖，也讓企業更深刻體會公益行動所帶來的正向影響。
這項公益行動後續將啟動「永續關懷，愛心長伴」營養資助計畫，由洺鈞畜產、亞植有機農場及大米缸提供放牧雞蛋、有機蔬菜及有機米，並由營養師協助規劃菜單與建立追蹤機制，透過需求訪談與營養數據紀錄，協助院方提升孩童日常營養管理品質，讓陪伴更具長效性。
