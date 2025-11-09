桃企友好市永續Plus+登場 蘇俊賓：讓桃園成為永續共好的城市典範
記者陳華興／桃園報導
桃園市政府青年事務局八日舉辦「桃企友好市 永續Plus+」活動，以「企業友好、永續共好」為主題，串聯北北基桃社會企業與企業代表，透過小聚交流、採購媒合與主題市集三大形式，吸引三十組企業與社企參與，推動跨域合作與永續行動落實。
活動中，行政院前院長暨桃園市社會企業諮詢會榮譽顧問毛治國出席並擔任講者。桃園市副市長蘇俊賓表示，毛治國具備豐富的產、官、學經歷，能為桃園的社會企業帶來寶貴能量。他也分享，毛治國曾開放金華街的行政院長官邸，讓社會企業團隊進駐作為創新基地，現場多家社企團隊都曾因此受惠。
蘇俊賓表示，社會中仍有許多需要被回應的需求，既使企業的商機還不夠成熟，但社會需求已成形時，社會企業在其中就扮演關鍵角色。「公部門提出需求、企業提供資源、社會企業提出解方」，這樣的合作模式，在桃園萌生出許多成功案例。蘇俊賓期盼藉由媒合，讓合作可以長期延伸，找到更多成功方程式。
活動邀請前行政院長毛治國，以「從理念到合作」為題分享永續觀點，指出永續是企業文化、社會責任與公共利益交會的實踐過程，鼓勵青年及社企持續跨域合作，讓創新真正回應社會需求。
現場市集規劃「永續生活、在地文化、企業永續」等主題展區，展示循環經濟與社會共融案例；採購媒合會中，翔耀實業與洺鈞畜產簽署「愛心策略結盟」合作意向，攜手推動弱勢關懷與食農教育，展現企業落實公益與永續的具體行動。
