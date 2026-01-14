桃分署多元職訓 助中高齡續航職場

莊小姐透過機械繪圖職訓提升技能，成功轉職成為繪圖工程師。

勞動力發展署桃竹苗分署為協助失（待）業民眾提升職場競爭力，委託轄區優質訓練單位辦理失業者職前訓練，開設工業類、AI資訊應用類、美容造型類、商業類、觀光休閒類及青年、原住民、高齡及新住民專班等多元領域近百門課程，協助失（待）業民眾強化專業技能重返職場；現年57歲的莊小姐失業後不想因年齡而自我設限，在就業中心推介下參加機械製圖訓練，成功「更新」專業技能，順利轉職成為繪圖工程師，為自己的職涯延續更多可能，也拉長了「職涯賞味期」。

莊小姐年輕時曾累積品保、製程、物管及採購等豐富的職場實務經驗，對產業運作十分熟悉，參訓前，她在營造廠擔任內勤，熟知Auto CAD在工程領域上應用普遍，因公司經營權移轉，她被迫離職。為提升自身價值，經就業中心推介，她決定報名參加勞動部桃竹苗分署委託新竹市職訓教育協會辦理的「機械製圖及智慧自動化設計人才培訓班」，希望透過專業訓練強化專業技能，為職涯開創更多可能。

「機械製圖及智慧自動化設計人才培訓班」約400小時，課程內容涵蓋機械製圖、智慧自動化設計、AI應用與半導體設備等多元專業技能。莊小姐分享，雖然自己非本科系，年紀也偏大，剛開始參訓時曾擔心跟不上課程進度，但任課老師先從手繪三視圖入門，再逐步進入Auto CAD 2D繪圖，一步步操作練習，讓她對繪圖建立清楚概念。後續的Solid Works課程一開始操作不太熟悉，但老師總在她卡住時耐心協助，從零件繪製到組裝，再到專題作品完成；莊小姐說：「訓練收穫滿滿，不僅技能大幅提升，也更有自信心！」結訓後她順利考取兩張專業證照，並在結訓後一個月順利找到繪圖工程師的工作，目前已穩定就業滿4個月。



桃竹苗分署長賴家仁表示，許多中高齡勞工在中年轉職時，常因原有技能已不符合產業需求而面臨瓶頸。針對這類結構性失業問題，政府提供的職業訓練資源，能有效協助勞工補足技術落差，提升專業能力，不僅增強就業競爭力，也可延長職涯「有效期」，讓中高齡勞工持續發揮經驗與專長，開創新的職涯契機。

桃竹苗分署規劃自辦及委辦多元職訓課程，內容涵蓋科技、製造、餐飲、美容、設計及智慧自動化等領域，希望協助失（待）業民眾依興趣與職涯規劃，選擇適合課程，打造實務能力與就業競爭力；115年度職業訓練課程已陸續公告在「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）及桃竹苗分署官網（https://thmr.wda.gov.tw），歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的失（待）業民眾踴躍報名參加，如需進一步諮詢，亦可電洽（03）485-5368分機1319至1339訓練推廣科。