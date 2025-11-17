桃分署職訓助中高齡銲出薪契機

吳長明參加銲接職訓，重新尋回職場第二春。

▲吳長明參加銲接職訓，重新尋回職場第二春。

中高齡勞動者憑藉著豐富的經驗與責任感，成為職場上不可或缺的勞動力；為協助中高齡民眾提升技能、順利再就業，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦機械、觀光、機電、建築、資訊、能源等八大職群職訓課程，提供免費訓練、住宿及生活津貼，為中高齡者在訓期間減輕學習負擔。曾為照顧母親而離開職場的吳長明，因缺乏技術且年紀漸長，求職屢屢受挫折，他報名參加銲接職訓學習專業技能後，不僅成功轉職並憑著熟練的技術獲得主管肯定，穩定就業、重拾自信，展現出職訓為中高齡勞動者開創職涯新契機的訓練成果。

廣告 廣告

46歲的吳長明，畢業於基隆某高職的綜合商業科，早年事業穩定，曾任職生物科技公司並被外派國外任職。後因照顧中風母親暫別職場，後續想返回職場，工作職位已被取代。面對中高齡求職的迷茫與不確定性，他仍不氣餒，透過職業訓練重新出發。他得知桃分署提供機械、觀光、機電、建築等多元職訓課程、友善的服務，讓中高齡的他能夠輕鬆的選擇。最終，他考量到銲接技術專業度極高、市場需求穩定，且與他曾深耕多年的機械產業背景相符，便決定藉由專業訓練補足切割及銲接技能。分署同仁亦主動提供協助，指導他完成報名與職業訓練生活津貼的申請，為他重返學習減少後顧之憂。

他報名了桃竹苗分署「氬氣鎢極銲接專班」，展開900小時密集訓練。訓練內容從基礎的材料特性、配管與識圖，到熟練掌握各種金屬材質及氬氣鎢極電銲（TIG）技術。他面對精準度、銲縫品質判讀等高階技術挑戰，透過由淺入深、分段式的教學，配合實作練習與導師一對一指導，逐步克服困難。課程中並涵蓋職業安全衛生訓練，確保操作安全。最終，他成功取得「氬氣銲極電銲技術士」證照，具備進入製造、機械維修與金屬加工產業的專業能力。結訓不到一個月，透過分署安排的入班徵才與就業媒合服務，吳長明順利進入楊梅機械公司擔任技術士，薪資超過4萬元，開啟職涯新篇章。他也體會到，職訓提供的專業基礎與提前接觸企業的機會，有效減少了求職焦慮，讓他在工作中能持續應用所學技能，獲得肯定。

桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡及高齡學員除可獲得免費參訓外，勞動部亦提供「職業訓練生活津貼」協助減輕經濟壓力。凡年滿45歲至65歲中高齡及65歲以上，非自願離職的高齡者，於受訓期間每月可領取退保前6個月內平均投保薪資之60%，最長可申請6個月。賴分署長指出，桃分署提供多元化的職業訓練課程，能精準滿足中高齡及高齡勞動者轉職或提升技能的需求，有效的協助他們克服職涯迷惘。職業訓練不僅能幫助學員掌握行業技術與考取專業證照，更透過與業界合作開發課程、媒合就業機會，協助學員將所學應用於實務，提升再就業成功率。他也呼籲企業把握機會，在結訓前入班徵才，提前接觸潛在人才，共創勞資雙贏。有意報名職業訓練或了解相關補助者，可洽各就業中心，或上「台灣就業通」(https://www.taiwanjobs.gov.tw)或桃竹苗分署網站(https://thmr.wda.gov.tw)查詢及報名相關課程，亦可電洽03-485-5368分機1602-1641自辦訓練科，獲得更多資訊。