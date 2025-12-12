桃分署12/23辦理中高齡友善企業徵才暨「職務再設計」體驗

▲銀髮人才資源中心12/23（二）舉辦《銀齡共享-再起職場智慧之光》求職民眾可在現場與企業面談、求職。

【記者 彭慧婉／新竹 報導】為協助中高齡者順利重返職場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於12月23日（二）在銀髮人才資源中心(新竹縣竹北市縣政六路18號)舉辦《銀齡共享-再起職場智慧之光》，活動主軸鎖定「媒合就業」與「職場優化」兩大面向，求職民眾除可在現場與企業面談、求職外，還可藉由趣味性遊戲帶領民眾認識政府相關促進就業資源，通過闖關遊戲者還可抽毛毯禮盒、在地農產品等精美禮物，讓更多中高齡善用政府就業資源再就業。活動採線上報名，歡迎民眾踴躍參加(https://reurl.cc/EboAx1)。

廣告 廣告

「銀齡共享-再起職場智慧之光」當日邀請轄區友善企業耀群科技、富泰空調、福比麵包、竹國霖、捷博、摩斯漢堡等進駐徵才，為中高齡者提供直接面談與求職機會。為能落實中高齡友善措施，企業皆積極優化工作環境提供就業輔具以減輕工作負擔、安排員工定期健康檢查，並舉辦健康講座，致力於全方位照護員工的身心健康，確保中高齡民眾在入職後能夠穩定就業；另，活動當日也將安排職務再設計的案例分享及輔具體驗，呈現企業如何透過工作內容調整與環境改善，有效延續資深人才的職涯並發揮其專業價值。此外，也邀請到成功轉職的52歲王小姐一同分享，她透過銀髮人才資源中心職涯諮詢服務，從中高齡轉職、發展第二職涯的心態調整與成長歷程，為所有參與民眾帶來重新出發的力量與無限可能。

桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡及高齡朋友是職場的穩定力量與智慧資產，勞動部除了積極推動各項政策支持企業永續僱用，同時也推動多元措施協助中高齡就業，包含職涯諮詢、職業訓練、創業協助、技能檢定等各方面服務，給予退休後再就業或尋職的中高齡就業上的支持，為鼓勵更多離開職場超過3個月的55歲以上民眾重返職場，勞動部推動『五五就業獎勵』，只要符合資格並穩定就業，最高可領取 6 萬元獎勵金。

桃竹苗分署銀髮人才資源中心提供轄區企業及中高齡民眾各種就業相關服務，企業與民眾皆可善用政策資源，共同打造更具包容力的永續職場，實現世代共融的友善就業環境。本次《銀齡共享-再起職場智慧之光》活動歡迎有興趣的民眾皆可報名，關於活動相關問題，或對於中高齡相關政策計畫有疑問，有意了解相關補助者，歡迎來電洽詢(03)558-3456，將由專人替您服務；其他活動及課程相關資訊，可至Facebook粉絲專業搜尋「桃竹苗區55+聊天室」掌握最新消息，更多政策相關訊息，請上「45+就業資源網」(https://45plus.wda.gov.tw/Default.aspx)。 （圖：桃竹苗分署提供）