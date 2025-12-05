【桃北人選2-1】何志偉低調划水「鄰家哥哥」形象深 黃世杰具在地優勢、王義川傳出有這念頭
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
2026選年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰3人討論度高，究竟誰會出線戰桃園市長張善政，地方議員小雞都在觀望。一名桃園地方人士透露，何志偉自去年起便開始在桃園各地低調走訪，累積至今已持續約一年多，但行程多為小型活動，不似一般大型曝光。
地方人士表示，何志偉近期的地方行腳，多由桃園在地人士陪同，行程包含里長服務處活動、敬老小聚會、國中小家長會、宮廟小活動等，並非高調造勢或大規模造訪。他也透露，何志偉與基層互動相當客氣，很願意傾聽民眾意見，在里鄰會面時多以平實互動為主，不僅不擺架子，也經常耐心與長輩或家長交流。
桃園人士直言，何志偉與鄉親互動方式，更像一位「鄰家哥哥」，態度親和自然，相處起來並無距離感，這樣的風格讓不少初次接觸的居民感到意外。據了解，就連藍營人士都認為何志偉待人處事相當客氣，印象深刻。
多名受訪的桃園政壇人士也提到，從何志偉一年多來的地方行腳觀察，展現的溫和、親民與願意聽取意見的態度，讓當地民眾對何有不同於過往的既定印象認識。一位桃園市議員指出，黃世杰與何志偉2人在地方基礎、親和力與議題掌握度上各有強弱，是黨內接下來評估的重要關鍵。
該名市議員分析，黃世杰律師背景、家族組織完整、地方觸角扎實，過去擔任在地立委，對於桃園市政脈絡與各區議題都有相當掌握，因此在論述市政時較具優勢。然而，他也坦言，黃世杰的親和力表現相對低調，與何志偉相比確實存在落差。
反觀何志偉，過去在議員、立委選舉，被形容其個人特質外放、親和力強，擅長與群眾互動，是相較突出的亮點。不過他也指出，何志偉長期耕耘的是台北選區，若跨區到桃園參選將面臨相當大的挑戰。
有桃園議員表示，市長選舉多半圍繞在在地議題與市政願景，對地方不熟悉的參選人將難以有效打出議題戰，「如果桃園的交通、建設、治安、學區、產業布局等細部議題掌握不深，選戰會非常吃虧」。他直言，跨區參選不會是阻礙，但必須展現足夠的市政了解與政策準備。
綠營議員認為，無論最終民進黨提名誰出戰，都要能補強短項、凸顯長處，才能在桃園這個關鍵戰場突圍。他也強調，目前黨內尚未正式啟動提名程序，仍有時間讓各潛在人選準備、強化在地連結。
一位熟悉地方組織運作的人士分析，先前曾被點名參選的王義川，因政治風格鮮明、爭議度高，被黨內認為不適合投入桃園市長選戰，近期也傳出王義川已打消參選念頭。
該位人士指出，桃園目前由國民黨籍市長張善政執政3年，整體施政風格平穩、爭議低，雖不至於大刀闊斧，但始終維持一定親和力，在地方形成特有的「穩定印象」。對民進黨而言，要在這樣的市政氛圍下，提出強而有力的挑戰者，必須找出能夠與張善政「氣質接近」的選將。
有桃園政壇人士認為，王義川雖具備高聲量與強烈論述能力，但其在綠營內常被視為「重量級攻擊手」，風格尖銳，較難與桃園目前「低衝突、低爭議」的政治氛圍相互契合，因此不被視為最佳人選。
這名人士分析，2026年對民進黨而言，在藍營執政縣市挑戰本就不易，加上張善政施政形象平穩，不易被攻擊破口，因此綠營更需尋找「能與之抗衡且具親民特質」的參選者，才能在年底大選取得突破。
該人士強調，民進黨最終端出的人選，不僅要具備政策能力與市政掌握度，更要能與桃園選民建立信任與情感連結。他直言，「張善政的平穩路線，讓桃園選民習慣某種風格；民進黨若希望翻轉，恐怕也得推出一位同樣親和、能讓選民安心的戰將，才能真正形成競爭。」
