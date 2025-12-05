【桃北人選2-2】王世堅多次「表白」黨內籲別強迫 鄭麗君人格特質適合台北呼聲高 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

2026台北市長選舉布局備受關注，民進黨迄今尚未敲定母雞人選，引發黨內焦慮。雖然壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農率先表態參選，但黨內仍將立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤，以及行政院副院長鄭麗君等人視為潛在人選，外界也關注最後誰將代表綠營出征首都。

一名長期在台北深耕的組織幹部指出，2026年台北選舉結構已與過往不同，民眾黨的加入，使得藍綠白3方競逐成為新態勢。他認為，這次民進黨的選舉目標可能不再只是「搶下市長」，而是「拉高政黨支持度、增加議員席次」，因此找出一位足以吸引選民、帶動整體選情的「亮點母雞」，才是核心戰略。

廣告 廣告

該名幹部分析，王世堅雖然聲量高、具話題性，但王已多次公開表示不會參選，黨內也不宜強迫意願不高的人上陣，「選舉還是要良性溝通，強推反而會壞事」。至於已正式表態的吳怡農，他指出，吳怡農頻發失言爭議，加上已敗選2回，「現在立刻跳出來搶位置，難免讓人覺得企圖心太強，引發反感」。

他直指，若吳怡農與現任台北市長蔣萬安正面對決，確實具備話題性，但吳的強項仍集中在「國防、國安、外交」等領域，地方建設、市政論述相對薄弱，恐成為最大破口。他說，「台北市民對市政要求高，一旦對地方議題不熟，很容易被攻擊得很辛苦」。

另一名台北市議員則認為，在現有可能人選中，鄭麗君的條件相對完整，首都市長需具備高度格局與國際視野，而鄭麗君歷經蔡英文及賴清德兩位總統團隊，在外交、文化、教育與中央行政體系都有豐富經驗。

議員表示，鄭麗君的論述清晰、溫暖且擅長傾聽，深受基層支持，「這種人格特質，其實很適合台北市，能讓很多中間與溫和選民願意靠過來」。他也認為，若鄭麗君披掛上陣，不只在市長戰局上有機會，更有能力帶動議員選情，有助民進黨在可能的藍綠白三角競逐結構中強化整體席次。

「民進黨首都母雞牽動整個台灣選舉，所以會牽連各個縣市，必須得好好找到對的人，現在真的很難找。」黨內人士普遍認為，2026台北市長人選將牽動整體選戰，一旦敲定，將成為綠營最重要的戰略基礎，究竟最後誰能扛下「亮點母雞」的重任，帶領民進黨迎戰首都選戰，後續動態備受矚目。

此外，有黨內人士提及民進黨秘書長、前基隆市長林右昌，認為其兼具黨務與地方治理經驗，是較能在首都市政議題上表現的穩健選項。在其基隆市長任內推動交通建設、城市轉型等政績，被視為實績明確，或許在面對複雜市政議題時，較具備充足能力回應民眾期待。

照片來源：取自行政院。

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／中配參政權可以層級劃分 王世堅：立委參贊國家大政當然要禁止

中午來開匯／首談不選台北市長「內心原因」 王世堅：身為228白色恐怖受難後代不能再輸給蔣家

【文章轉載請註明出處】