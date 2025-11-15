桃原農場成果展暨多多好農市集 推廣農業體驗與在地文化

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市政府原住民族行政局為使遷居桃市的原住民族人，能有一個承續移居世代的部落農耕文化，進行友善生態環境耕作，以發展桃市原住民族特色農業，於11月15日下午2時在桃原農場舉辦「成果展暨多多好農市集活動」。

本次成果展活動中，頒發PITAW金鋤獎給10名評鑑優秀的農友們，另也頒發獎狀與獎金給潛力農友與辛苦的自治幹部們，感謝他們讓農場能夠維持綠意盎然，欣欣向榮。

另邀請農友以傳統樂舞演出，同時也推出好農市集協助農友們銷售友善耕作的新鮮蔬果。此外，活動中也提供田園體驗活動，以及親子DIY活動，展現本年度農場輔導的具體成果。

桃原農場不僅提供休閒的場所，希望能激發農友們對農場的創意與想法，共同打造桃原農場成為原住民特色農業，邀請市民透過桃原農場小旅行遊程，並於行程中安排造訪桃原農場，讓市民朋友能夠體驗農場的農事、文化及美食，也促進「從農場到餐桌」的概念，讓參與者深入理解桃原農場的農耕文化與友善耕種成果。

原民局除了持續鼓勵族人從事傳統作物種植，承續移居世代的農耕文化，更期盼透過建立多功能場域空間，透過友善耕作、有機農業、休閒農業及食農教育體驗活動之健康樂活場域，共同創造兼具生活、生產與生態價值之原民特色農園，與桃市族人朋友共同打造園區成為全國最具規模之都會區原民特色農園，為原住民族的新故鄉—桃園創造更多產業價值。(圖：記者劉蘇梅拍攝)