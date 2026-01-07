桃園三和國小前進全國木球賽 勇奪5金

桃園三和國小在114年全國小學生暨中小學教師木球錦標賽上勇奪5金3銀2銅

來自全國28校、200位師生齊聚臺中市北屯木球場，在114年全國小學生暨中小學教師木球錦標賽上揮桿競技，桃園市龍潭區三和國小木球選手榮獲五面金牌、三面銀牌、二面銅牌，成績亮眼。

三和國小表示，今年木球錦標賽首度以獨立全國賽形式辦理，小學生與教師共同參與，開闢專屬國小木球選手的競技舞臺。賽事依年齡劃分為低年級、中年級、高年級，設置個人、雙人與團體組。選手們在烈陽下展現絕佳的專注力與穩定度，每一桿都反映平日訓練成果。

三和國小說明，經過兩天激烈角逐，學校選手一舉拿下5面金牌。其中，一年級學生余映里球齡雖短，但憑藉著專注和認真學習，享受揮桿樂趣，勇奪低年級女生組個人賽金牌；學生毛愷以優異的球技勇奪中年級組個人及團體金牌、雙人賽銀牌；學生曾國鎧獲得中年級組團體金牌、個人及雙人賽銀牌；其他學生包括朱辰右、曾國璵及陳致誠、曾紫縈發揮絕佳默契，分別奪得高年級組男子雙人及混合雙人金牌。