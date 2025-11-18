桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶 推出系列活動

桃園市政府秘書長溫代欣(2排中)宣布「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動起跑。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動即起到29日登場，推出三界爺主題特展、祈福遶境與法會、擲筊大賽，以及街頭藝人、客家平安大戲表演等活動，豐富多元，盼吸引民眾踴躍參與，讓傳統信仰融入現代生活。

桃園地區早期由閩南人、客家人、平埔族共同開發而形成綜合交錯的水圳系統，不僅灌溉農田，也孕育上元天官、中元地官、下元水官的三官大帝信仰，客家聚落更因此有許多主祀三界爺的廟宇，並成為地方的信仰中心；桃園市政府客家事務局長范姜泰基表示，市府已串聯楊梅、中壢、八德、平鎮、龍潭、大溪、龜山等7個行政區共21座三界爺廟宇，採「輪辦制度」舉辦三界爺文化祭，加強族群融合與地域合作。

今年的三界爺文化祭結合楊梅區頭重溪三元宮建廟200週年慶，推出學生繪畫比賽、擲笅大賽、客家平安大戲、朝聖小旅行、社區才藝表演、街頭藝人之夜、客家文創市集、三界爺相見歡、祈福法會等活動。

其中擲笅大賽，20日到22日初賽、23日決賽，到頭重溪三元宮添香油錢200元的900位民眾，可獲得限定祈福紀念幣1枚外，還能參加大賽，初賽中連續擲出3個聖笅可晉級決賽，再於決賽中以擲得聖笅總數多寡決定名次，冠軍將可獲贈機車1輛；至於學生繪畫比賽的得獎作品，今由市府秘書長溫代欣頒給獎狀表揚外，即起到28日在楊梅區公所的「潮三界！特展」中展出。

「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動中的「潮三界！特展」已在楊梅區公所登場。(記者周敏鴻攝)

