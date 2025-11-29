桃園三界爺文化祭21面頭旗齊聚 張善政：展現桃園獨具特色客家文化亮點

張市長出席桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶令旗交接儀式。





桃園市長張善政29日上午前往楊梅區，出席「桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶令旗交接儀式」。張市長表示，桃園作為全台最大的客家城市，今日全市三界爺廟宇21面頭旗齊聚，場面盛大，象徵三界爺信仰在跨區交流與合作上邁入新里程碑。在客家委員會及桃園市政府見證下，頭重溪三元宮今日將令旗交接予中壢興元宮，宣告明（115）年文化祭將移師中壢舉行，接力展現桃園獨具特色的客家文化亮點。

張善政也特別感謝頭重溪三元宮主委吳錦鴻長期投入公益，此次三元宮更捐贈楊梅埔心分隊及富岡分隊兩部全新救護車，協助市府強化救護量能，為在地鄉親提供更即時、完善的緊急醫療後送服務。

張市長與貴賓們祈福。

客家委員會范佐銘副主委表示，桃園作為多元文化城市，三界爺文化祭已成為促進族群交流的重要平台。桃園採輪辦模式舉辦文化祭成效良好，今（114）年由楊梅頭重溪三元宮展現在地客庄特色，明年則移師中壢興元宮，透過各地接力辦理，不僅能呈現不同區域的客家文化面貌，也讓更多民眾認識客家信仰與生活文化。

客家事務局說明，桃園三界爺信仰源自早年客家、閩南與平埔族共同開墾水圳的時期，水利興盛帶動三界爺信仰於客庄聚落廣泛傳播。全市目前共有21座主祀三界爺的宮廟，分布於楊梅、中壢、平鎮、龍潭、八德、大溪及龜山等7個行政區。

三界爺文化祭已成為促進族群交流的重要平台。

自107年起，文化祭採區域輪辦方式舉行，串連地方人文與廟宇特色，讓更多市民認識三界爺所代表的敬天、惜地、護水感恩精神。

客家局指出，本次文化祭活動內容多元，包括以三界爺為題的學生繪畫比賽，培養兒少對在地宗教與客庄文化的興趣；首次移師楊梅區公所展出的三界爺特展亦吸引眾多家庭與青年參觀。

張市長感謝頭重溪三元宮主委吳錦鴻捐贈楊梅埔心分隊及富岡分隊兩部全新救護車。

此外，活動結合社區、表演團隊與各宮廟能量，推出健走、擲筊大賽、平安大戲及晚會演出，整體參與人次突破萬人，打造全民共享的宗教文化盛事。

出席嘉賓包括立法委員涂權吉、市議員周玉琴、李家興、鄭淑方、總統府副秘書長何志偉、客家委員會副主委范佐銘、法務部次長黃世杰、市府客家局長范姜泰基、民政局長劉思遠、消防局長龔永信、農業局長陳冠義、楊梅區長施永恭、中壢區長李日強、平鎮區長蕭巧如、頭重溪三元宮主委吳錦鴻、興元宮總幹事莊訓庚等均一同出席。

大合照。

