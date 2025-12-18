桃園三級棒球培訓再升級 蘇俊賓：建立桃園棒球發展渠道扎根打造長遠養分





桃園市副市長蘇俊賓18日出席「桃園市棒球天使計畫－2025年桃園市三級棒球訓練營開訓典禮」時表示，市府長期重視三級棒球培訓與基層發展，期盼透過系統化訓練與資源整合，為桃園棒球建立穩固的人才培育體系。此次訓練營以國小、國中至高中三級銜接為核心，結合專業指導與多元課程，為有志投入棒球運動的學子打造健康、安全且具前瞻性的學習環境，持續厚植桃園棒球發展能量。

蘇俊賓指出，訓練營的啟動，源自市府深思如何將中華隊在2024年世界12強棒球錦標賽奪冠所帶來的激勵與感動，轉化為桃園基層棒球永續發展的重要養分。他表示，市府希望讓榮耀不只停留在國際賽場，而能回饋至培育下一代選手的教育現場，讓少棒、青少棒與青棒選手得以與優秀職棒選手及桃園出身好手近距離交流，建立正確訓練觀念與長期發展方向。本次訓練營開訓典禮更邀請到樂天桃園總教練曾豪駒，以及林立、黃子鵬、朱育賢、古林睿煬、戴培峰、陽念希、柯敬賢等多位國內外知名球員共同到場，引發學員高度關注，現場氣氛熱烈。

聯新醫院院長林頌凱醫師代表聯新國際醫療集團捐贈新臺幣200萬元。

蘇俊賓表示，市府透過跨局處合作推動桃園三級棒球計畫，也獲得醫療體系、民間單位的大力支持，從訓練設備、經費挹注到醫療照護與運動傷害預防，逐步建構完整支持網絡。整體計畫規模近新臺幣2,000萬元，結合市府成立的「棒球天使基金」及社會募款，分年投入桃園21所棒球重點學校，確保基層球隊能在更安全、健康的環境中成長。

蘇俊賓進一步說明，訓練營不僅著重技術精進，更重視選手身心發展。透過前輩球員分享成長歷程、職涯選擇與海外打拚經驗，引導學員理解如何在長期運動生涯中培養韌性、紀律與自我管理能力。他也特別感謝總顧問張滄彬與教育局、體育局攜手串聯桃園三級棒球體系，並在各校校長與教育體系支持下，讓學生在追逐棒球夢想的同時，仍能兼顧完整學習與多元發展。

蘇俊賓也分享自己曾是桃園國小棒球隊的一員，雖未能有機會先發，卻深刻體會運動帶來的養分與成長。他期勉在場學員珍惜難得的學習機會，從訓練營中汲取經驗與啟發，為未來人生與運動道路留下寶貴回憶。

教育局表示，桃園市三級棒球訓練營於11月、12月分兩梯次舉辦，涵蓋少棒、青少棒與青棒組別，課程內容結合運動科學、防護觀念、生涯規劃、球場禮儀與品德教育等多元面向。今日開訓活動中，桃園市體育總會棒球委員會主任委員楊家俍捐贈價值新臺幣150萬元棒球訓練器材；桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世代表捐贈新臺幣240萬元，用於新明國中棒球訓練；聯新醫院院長林頌凱醫師亦代表聯新國際醫療集團捐贈新臺幣200萬元，支持學生們進行運動科學追蹤與檢測。

桃園市副市長蘇俊賓出席「桃園市棒球天使計畫－2025年桃園市三級棒球訓練營開訓典禮」。

教育局進一步說明，市府為響應中華隊於2024年世界12強棒球錦標賽奪冠，投入新臺幣1,000萬元設立為期3年的「棒球天使基金」，系統性提升桃園青少年棒球三級發展。首年即邀請12強賽事表現優異的桃園籍教練與選手，參與市內賽事、頒獎典禮及專業講座，透過實戰經驗傳承，激發基層選手潛能；同時提供教練費補助、訓練器材添購與運動科學檢測服務，全面提升訓練品質，並搭配專業運動防護資源，確保選手訓練與比賽安全。

