桃園中壢停車場竄火 1車燒成廢鐵

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區西園路的一處停車場，昨(9)日晚上發生火燒車意外，火勢猛烈，消防局第二大隊內壢分隊獲報到場搶救，約10分鐘撲滅火勢，但整輛轎車已經燒掉成廢鐵，幸好當時車內沒有人，無人員受傷，也未波及其它停在停車場的車輛，起火原因由鑑識人員進一步調查中。

據了解，這件火燒車發生在昨晚8點51分許，第二大隊內壢分隊共調派消防人員7名、消防車2輛、救護車1輛前往，現場為停車場內1輛靜止轎車、燃燒面積2平方公尺，救災人員於8點59分抵達、1分鐘後控制火勢，並於9點9分撲滅火勢，現場無人員受傷、受困，至於起火原因及損失尚由鑑識人員員調查中。

