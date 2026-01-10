桃園中壢南園二路延伸中豐北路 都市計畫變更拍板生效

桃園市中壢區南園二路現況是從中園路到新生路，市府變更圍籬方向用地的都市計畫辦理新闢道路工程，可延伸直通中豐北路。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府配合中壢區南園二路延伸中豐北路道路新闢工程，去年底公告實施「變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫」，包含部分農業區、學校用地、公園用地為道路用地、農業區、公園用地，並自今年1月2日生效，預計2028年2月完成用地取得及設計作業，同年6月動工、2030年完工，使南園二路連結至中豐北路。

工務局規劃設計科長陳相熹指出，中壢地區部分道路因銜接不足，長期影響通行效率，車流於尖峰時段需繞行周邊道路，而南園二路現況是從中園路到新生路，易造成交通壅塞，市府規劃推動南園二路延伸中豐北路道路工程，長度217公尺、寬度18公尺，總經費大約4000萬元，採雙向4車道通行配置，未來南園二路可直接銜接中豐北路，工程完成後，補強區域道路網結構，分散交通量，提升整體行車順暢度與安全性。

工務局長汪在宙指出，此都市計畫公告實施，象徵南園二路延伸中豐北路道路新闢工程正式接軌都市整體發展脈絡，後續將加速推動，逐步把規劃藍圖化為實際建設，透過道路系統的補齊與串聯，不僅可強化南園、中豐一帶與周邊生活圈的連結，也有助於整合區域交通動線、提升都市運作效率。此變更計畫代表中壢區南園二路延伸中豐北路道路新闢工程完成關鍵法定程序，邁入道路開闢下一階段。

桃園市中壢區南園二路現況是從中園路到新生路，市府變更圍籬方向用地的都市計畫辦理新闢道路工程，可延伸直通中豐北路。(記者李容萍攝)

