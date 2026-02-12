桃園中壢工地工務所驚傳火警 烈焰竄天畫面曝光

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

桃園市中壢區昨（11）日晚間驚傳火警，一處建案工地的樣品屋突然竄出火焰，堆放的裝潢材料瞬間被火勢吞沒。消防局獲報後立即派人員趕抵現場，火勢約半小時後被撲滅，所幸無人傷亡。

桃園市中壢區一間樣品屋昨（11）日晚間突發火警。(圖／翻攝畫面)

這起火警發生在晚間19時06分，現場不斷有濃煙竄出，火勢迅速擴散，周邊住戶陷入恐慌，立即撥打119求助。目擊者表示，甚至有熱心阿公拿著水管幫忙滅火，但因木造結構延燒迅速，火勢仍舊猛烈。

消防人員抵達後立即佈線灌救，火勢在19時24分獲得控制，並於19時40分完全撲滅。初步調查顯示，起火建築為地上一層的木造工務所，燃燒範圍集中在工地內堆放的裝潢材料與工具。

所幸這場火警並未造成任何人員受傷或受困，至於詳細起火原因與財物損失，仍待相關單位進一步釐清。

