桃園中壢工程師屋主的26坪現代宅，中古屋翻新重整格局讓老空間重獲新生

編輯 張若蓁｜圖片提供 榯榯創作空間設計有限公司

位於桃園中壢的26坪中古屋，是一位工程師與家人們未來的居所。由於原始格局與生活需求不符，設計團隊在此次翻新中重新梳理動線與空間分配，先拆除一間房間，再以回字形動線串連全室，使空間流暢連貫、開放通透。讓中古屋在滿足現代生活機能的同時，也重塑了符合時代與市場價值的嶄新樣貌。



原玄關為開放式設計，為避免穿堂煞疑慮，於側邊樑下規劃一座玄關櫃，化解疑慮的同時，還滿足隨手放置鑰匙等物件的可能。進入公領域，魚骨拼地板細膩鋪陳，搭佐天壁的暖白，凝塑溫煦從容氛圍。客廳電視牆與玄關櫃的銜接，以自然曲線修飾，流暢的視覺創造律動性，擴增收納展示的同時也弱化天花大樑的存在感，最後再搭配上精心規劃的光影配置，讓電視牆昇華為居家端景的一隅。



為讓26坪的空間更顯開闊，餐廳設計選擇由原本的獨立改為開放式，打掉原始的木作牆面，並透過弧形修飾天花，讓餐廳與四周機能形成一條流暢的回字動線，空間感更寬敞。廚房則藉由玻璃拉門分隔，巧妙避免油煙與噪音疑慮，提升舒適度。



原始臥室空間較小，選擇先將原始一房拆除，併入主臥範圍，使整體尺度得以延展。新增加的區域被靈活轉化為收納空間，不僅提升收納效能，也讓主臥更顯寬敞舒適。床頭牆以滑門設計遮掩窗戶，並結合LED燈條營造柔和光影，形塑安穩靜謐的休憩氛圍。梳妝台特別設置於窗邊，藉由自然光灑入的明亮視野，讓屋主能在晨光中梳妝、閱讀，於日常細節裡體現生活的溫度與從容。

榯榯創作空間設計有限公司／榯榯設計團隊

地址：桃園市中壢區榮民南路77號

電話：03-4615440

Email：em.designforu@gmail.com

網站：http://www.emdesignforu.com/

