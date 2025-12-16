桃園中壢推「CPR+AED便利學習站」 學員受訓馬上應用救人

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府消防局持續推動「CPR+AED便利學習站」，在每週一晚上7至9點透過各消防分隊密集宣導與實地訓練，建構社區自救互救力量，只要滿3人即可開課，目的在黃金急救時間內由周遭民眾進行急救，因為心跳停止後每分鐘存活率下降10％，若及早施行高品質CPR與使用AED，可減緩患者存活率下降及神經功能損傷。

經統計今年截至11月止全市已辦理共1620 場次，累計宣導人次達 21萬5353人，且有多起展現「現場執行力」的成果案例。

像是一名中壢地區有參加過訓練的民眾，在打籃球時發現旁邊男子突然倒地無反應，他立即回想課程流程，先呼救、再確認患者無正常呼吸，施做CPR並請旁人取用AED。根據消防局紀錄，該名患者在救護人員抵達前即恢復心跳，而後成功轉送醫院。事後當事人表示：「如果我沒有上過課，我可能只會愣在那裡。」這段回饋反映出訓練的重要性。

中壢消防分隊長葉明欽表示，該分隊的訓練課程採用情境式教學，參訓者需模擬在公共空間遇見患者倒地，從判斷意識、確認呼吸，到進行胸外按壓、使用AED除顫，每一步都必須正確操作，其中，CPR按壓速度需維持每分鐘100至120次，深度至少5公分，並確保胸腔完全回彈；AED則以語音指示為主，學員實際操作貼片位置與電擊流程，希望學員不是「只看過」而是「能做到」。

葉明欽提到，AED普及度已逐年提升，但多數民眾仍對使用步驟感到不安。中壢分隊的指導員會讓民眾在多次反覆操作中建立肌肉記憶。課程中也強調法律保障，「緊急醫療救護法」在「好撒瑪利亞人精神」原則下，鼓勵民眾善用AED並提供合理救助，避免因畏懼法律責任而錯過急救時機。因為面對心跳停止的緊急情況，「在倒下後的幾分鐘內」往往是決定生命是否延續的關鍵，分隊希望市民在面對突發狀況時能施予援手並不再慌張害怕。

第二大隊大隊長簡慈彥表示，今年桃園開始使用緊急醫療救護智能平台救急救難一站通，與各縣市系統統一，並可運用到院前預通知讓醫院針對急重症患者盡早做好急救準備，讓患者從倒下後旁觀者的CPR+AED、救護人員的高級心臟救命術與院後心臟停止後照護不中斷，鞏固生命之鏈間環環相扣。各分隊將持續深入鄰里、校園及大型企業，擴大CPR+AED教育推廣，打造桃園「有人在、有人會、有人敢」的安全城市。

