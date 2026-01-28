桃園中壢財神大樓沒落如廢墟 產權持分多都更停滯

（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園中壢車站前的「財神大樓」，因年久失修、歷經祝融等問題如同廢墟，甚至有外國旅客入住裡面旅館體驗「鬼樓感」；桃市府說，因產權持分人數多，都更進度停滯，持續努力中。

桃園市中壢區中壢車站前的財神大樓，實為第一商業大樓，早在民國68年開幕，當時結合商業與娛樂，規劃有百貨商場、電影院、餐廳、溜冰場等，但因經營不善又遇上火災，現在只剩軍用品店、少數旅館仍在營業。

財神大樓目前大部分空間閒置、環境破損髒亂，被當地人認為如同廢墟，先前還有日本遊客來台時體驗「鬼樓」居住，將大樓外觀曾遭火警燻黑、部分牆面遭噴漆塗鴉等景象，視為中壢車站旁的廢墟特殊景點。當地民眾擔心該處龍蛇混雜有治安疑慮，希望政府推動拆除改建。

桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲向中央社表示，財神大樓是市府列管的老舊危險複合式建物，有公安及消防安全隱憂，由於產權持分人數多，雖然已成立自主更新會，但都更拆除重建進度停滯。

邱英哲說，為推動公辦都更，住都中心已在去年辦理地方說明會，希望能先取得50%的公辦都更意願書，但進度不如預期，統計有意願轉軌公辦都更比例僅15%。

都發局表示，財神大樓所有權人於111年成立更新會，市府為協助加速都更重建作業，住宅處已向內政部申請補助新台幣612萬元，並已取得168萬元補助款，其餘補助將依各期撥款條件完成後分梯核撥，原本期待今年下半年將都更事業及權利變換計畫報核送件。

都發局說，由於本案民辦都更推動已久未有進展，市府希望以防災型都更方式轉為公辦都更，並已派員加強拜會周邊屋主，希望擴大基地範圍、參與的意願，但更新會仍傾向民辦方式。

都發局也說，因防災都更受理期限到明年底，更新會預計今年下半年提出完整計畫，若仍遲無進度，市府將檢討是否給予都更獎勵。（編輯：林恕暉）1150128