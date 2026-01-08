桃園中壢部分地區8日晚間11點起停水6小時 用戶應把握時間儲水

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區自立里、自信里、莊敬里等地，今天(8日)晚間11點到明天凌晨5點，將配合台灣自來水公司辦理「永福莊敬分區管網封閉調查」，停水6小時，民進黨桃園市議員彭俊豪、魏筠等多位議員，都透過臉書或通訊軟體群組等平台，提醒中壢區居民應把握時間儲水。

台水第二區管理處指出，停水範圍包括富國街、富村街、強國路、榮安一街、永福路、環中東路、精忠街、自立三街、自立二街、自立五街、莊敬路、陸光五街，沿線路段都包含其巷弄，部份地區將有6小時無水或水壓降低。

廣告 廣告

台水提醒，停水時間，用戶應關閉抽水機電源，以免馬達空轉損壞，甚至引發火警；建築物的自來水進水口低於地面的用戶，應於停水期間總表前制水閥栓關閉，避免發生虹吸污染。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

谷關伊豆溫泉違法營業 中市府開罰120萬並勒令停業

