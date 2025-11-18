桃園中壢驚傳弒妻命案 64歲夫自首後遭法院裁定羈押

痛毆妻子致死震驚社區 兇嫌為緬甸華僑具出境紀錄法院准押。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市中壢區昨（17）日上午發生一起震驚社區的家庭命案，64歲李姓男子疑因情緒失控，在住家內持利器與鈍器猛擊56歲羅姓妻子，導致羅女當場重傷倒臥屋內，失血過多明顯死亡。李男犯案後冷靜向內壢派出所，自行向員警表示「我殺了我太太」，警方隨即啟動緊急應變機制並通報桃園地檢署指揮調查。

檢警指出，內壢派出所昨日接獲李男自首通報後，立即派員前往住處查證。到場後可見羅姓女子倒臥室內，身上布滿血跡，明顯已無生命跡象。警方第一時間封鎖現場並蒐集相關跡證，初步研判死者身上傷勢集中於頭部與軀幹，顯示遭受利器及鈍器多次攻擊，案發過程疑似相當激烈。

桃園地檢署檢察官與法醫隨即趕往現場相驗，並同步展開勘查、採證作業。檢察官當場訊問李姓被告與相關證人後，釐清命案約發生在昨日上午8時許，兩人疑因口角或衝突導致事態失控，李男遂持器械攻擊妻子致死。至於真正行兇動機，李男供詞仍不清楚，檢警將持續調查夫妻關係、是否有長期爭執或家暴紀錄等可能因素。

檢方表示，李姓男子涉犯刑法殺人罪，屬最重得處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪。李男雖犯後自首，但仍有逃亡與滅證之虞，檢察官昨晚依罪嫌重大向法院聲請羈押，並於今日上午獲法院裁定准押。

桃園地方法院指出，李男在訊問過程中坦承痛毆妻子致死。法官審酌其所涉為重大暴力犯罪，且被告具有高度逃亡可能。經查李男為緬甸華僑，在當地仍有親屬，每年亦有多次出境泰國傳教紀錄，具備離境與躲避偵查的能力，因此認定單以具保、責付或限制住居等方式，均不足以確保偵查程序順利進行，羈押乃屬必要。

此外，檢方在受理案件後亦立即通知犯罪被害人保護協會桃園分會，協助與死者家屬聯繫，提供必要的法律協助與心理支持，盼能在後續偵審過程中陪伴家屬度過艱難時刻。目前檢警正全力釐清案發背景與真正動機，命案相關細節仍待進一步調查。