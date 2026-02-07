桃園中壢驚傳擄人！一家3口開車外出 9惡煞攔截強押帶走拘禁

社會中心／桃園報導

鄭男夥同9人分乘2輛廂型車，在街頭擄走張男及其妻小一家三口。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢區日前發生一起擄人案，鄭姓男子（47歲）與張姓男子（49歲）有債務糾紛，鄭男夥同9人分乘2輛廂型車，在街頭擄走張男及其妻小一家三口欲「協商債務」，警方獲報順利救出3人，全案已依妨害自由、傷害等罪嫌法辦。

警方表示，鄭男認為張男欠錢避不還債，2日下午2時許，鄭男同夥等9人在桃園市中壢區中園路上埋伏，趁張男開車外出時把車攔下，再強押張男與其妻女3人分別上2輛廂型車。

警方獲報後展開攔截圍捕，先在平鎮區育達路上攔獲一輛涉案廂型車，救出張妻及其女兒。當天下午2時50分許，另在平鎮區忠孝路一處民宅找到行動被控制的張男，當場逮捕涉案的鄭男等人。

鄭男供稱，雙方間有債務糾紛，只是要把張男帶到民宅「協商債務」，警方訊後已依妨害自由、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

