桃園中壢《舊城散步趣》熱烈迴響 深度走讀體驗舊城再生新風貌
【記者羅伯特/桃園報導】
為推動桃園舊城再生，促進文化紮根與地方創生，桃園市政府文化局與桃園城市創意設計中心執行「百大文化基地整合串聯推廣計畫」推出《舊城散步趣》系列活動。透過走讀導覽、職人故事講座與工作坊體驗，結合地方文史工作者、青年團隊與特色店家，引導民眾深入舊城巷弄，以生活視角感受桃園區及中壢區舊城兼具歷史底蘊與當代創意的嶄新風貌。
《舊城散步趣-桃園區》規劃兩條深度體驗路線，第一條「舊城品味．食在漫遊：探索巷弄新舊生活」聚焦地方產業發展與當代轉型，引領民眾走過米倉劇場、劍道故事館、大廟景福宮與大廟口派出所等歷史場域，探索市場聚落與信仰生活共構的在地景象。第二條「舊城光景．藝遊未盡：走讀百年宗祠街屋，點亮城市人文藝術」則聚焦城市發展脈絡，走訪七七藝文町、花果波波工藝室、臉笑繪似顏繪專門店等藝文場域及在地店家，呈現舊城空間的歲月流轉與文化再生，帶領市民看見舊城的新樣貌與文化延續。
《舊城散步趣-中壢區》則規劃三條路線，第一條「舊街日常｜漫遊老街溪畔」沿著老街溪走訪壢景町、壢小故事森林、老街溪河川教育中心與邱家老屋，感受舊城的庶民生活與商業變遷。第二條「記憶處方箋｜醫院街的仕紳之路」聚焦探索日治時期醫療建築與中壢仕紳風華，走訪大時鐘（原第一公有市場）、中壢醫院、德星醫院及中壢青草街等，理解醫院街的歷史脈絡。第三條「詩的街道｜杜潘芳格的中壢記憶」以詩歌為線索，走過曾氏家屋、中平路故事館、杜潘芳格故居、巷仔46文化共享空間等地，走進詩人筆下的街道與音樂風景。
除走讀導覽外，《舊城散步趣-桃園區》亦串聯「只是光影獨立咖啡廳」、「众藝術–藝術家小客廳」、「馨百年老宅人文空間」舉辦職人故事講座，並規劃由「蕨味之鹿」帶來水苔球DIY、「只是光影」推出在地食材料理工作坊，從生活美學、手作創作再到味覺記憶，帶領民眾從不同角度體驗舊城的文化魅力與生活溫度。《舊城散步趣-中壢區》亦辦理工作坊體驗「手作印記：刻與印的地方記憶工作坊」，以小刀吊飾DIY及版畫創作，引導民眾以手作方式刻印地方文化，貼近城市生活溫度與獨特魅力。
桃園城市創意設計中心致力將創意設計導入城市治理，整合公部門與在地資源，推動舊城活化與文化再生。城創中心表示，《舊城散步趣》不僅是一場文化旅程，更是城市再生的實踐行動。活動透過導覽與交流，邀請市民以步行方式重新探索城市紋理，除了聆聽地方故事外，也透過實地走訪重新看見舊城的文化層次與生活樣貌，在親身體驗中建立對地方的歸屬感與認同感。
《舊城散步趣》桃園區場次自開放報名以來反應熱烈，各場次迅速額滿，部分活動已加開名額。中壢區場次也將於近期接力登場，邀請民眾持續關注「桃園城市創意設計中心」粉絲專頁，掌握最新報名資訊，一同發掘桃園不同舊城區的文化魅力，探索城市歷史與創新交融的多重風貌。（城創中心FB粉專連結：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573074951258&locale=zh_TW）
