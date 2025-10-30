桃園中壢一號社宅落實高齡友善 獲「銀光好居」五星標章肯定
面對台灣邁入高齡化社會的趨勢，桃園市政府持續推動高齡友善與跨世代共居的住宅政策，積極打造全齡共享的生活環境。桃園市「中壢一號」社會住宅今（30）日獲頒「2025銀光好居五星標章」殊榮，展現「宜居桃園」的實踐成果。
都市發展局表示，「銀光好居標章」由銀光好居行動聯盟設立，旨在推動全國高齡友善住宅的發展。評鑑重點聚焦於「安定、安全、安心、自主」四大核心面向，並整合住宅設計、無障礙環境與社區照護等多項評估指標。中壢一號社宅在各項評比中表現亮眼，特別在整體規劃、通用設計、智慧安全及公共空間配置方面表現優異，成功從眾多參選單位中脫穎而出，獲得最高榮譽「五星標章」。
都發局提到，中壢一號自啟用以來，秉持「全齡友善、老幼共融」的理念，導入跨領域專業團隊進駐，涵蓋長者關懷、基礎醫療、照護服務、社工支援與社區參與等多元面向。從生活照顧、健康促進到心理支持，提供整合型照護服務，讓長者能在熟悉的社區中安心生活，持續維繫社交互動與自立能力，成為高齡友善社會住宅的示範基地。
都發局長江南志表示，此次榮獲「銀光好居五星標章」不僅是對市府長期推動友善住宅政策的肯定，更展現桃園在「銀髮共居」與「永續宜居」發展上的成果。未來住都中心將持續精進營運管理，導入成長經營理念，完善住宅服務系統，讓桃園朝向「樂齡共好、世代共融」的幸福城市邁進。
桃園中壢一號榮獲「2025銀光好居五星標章」 創造高齡友善社宅新典範
