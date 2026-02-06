桃園中央大學推「松櫻祭」 邀民眾到中大湖廣場賞景

中央大學舉辦「 松櫻祭」，邀民眾到校園賞花。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中央大學今起舉辦為期1個月的「松櫻祭」，民眾於3月7日前到中大湖廣場，利用已設置的拍照小道具、合影打卡區，完成指定任務，就能兌換限量紀念小禮品，盼邀民眾在中大的松樹與櫻花交織景色中，感受中大校園的青春與活力。

中大校長蕭述三說，松，是中大的精神象徵，代表著經冬不凋的堅毅與紮實的學術根基，櫻，是春天的使者，象徵著創新、綻放與生機勃勃的校園氣息，希望松櫻祭的誕生，能為學術殿堂注入更多人文藝術與校園認同感。

松櫻祭是由學生團隊規劃與執行，民眾即起到3月7日間，完成松櫻祭指定任務，就能兌換限量紀念小禮品；另規劃3月7日依仁堂前將舉辦「松櫻市集」，並結合「Open House Day」校園開放日，透過院系介紹與實驗室、教學場域參訪等體驗，進一步了解各學系的課程特色。

