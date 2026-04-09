桃園中小學專題研究比賽登場！激發學子永續發展創新思維

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桃園市115年度國民中小學學生專題研究比賽昨日在石門國中舉行。圖：教育局提供

桃園市115年度國民中小學學生專題研究比賽昨(8)日在石門國中舉行，此次主題為「綠色城市夢想家：打造永續生活的行動提案」，集結國中小優秀學生團隊，透過專題發表與成果展示，展現學生在永續發展議題上的探究能力與創新思維。

比賽分為初賽及複賽兩階段進行，初賽共吸引國中19隊、國小14隊踴躍參與。圖：教育局提供

此屆主題緊扣全球關注的永續發展目標，引導學生從生活經驗與在地觀察出發，深入探討城市發展與環境永續之間的關係。參賽主題涵蓋節能減碳、再生能源、資源循環利用、綠色交通、環境保護及社區營造等多元面向，學生透過資料蒐集、實地調查、數據分析及跨領域整合，提出具體且可行的行動方案，展現學以致用的能力與對公共議題的關懷。

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比賽分為初賽及複賽兩階段進行，初賽共吸引國中19隊、國小14隊踴躍參與，由評審委員依據研究主題、內容深度與創新性進行審查後，各組別分別遴選出9隊晉級複賽，入圍隊伍於當日進行專題簡報、成果展示及現場問答，不僅考驗學生對研究內容的掌握程度，也展現其邏輯思辨與口語表達能力，整體競賽過程精彩可期。此次競賽各組評選出特優、優等及甲等各3名，分別頒發5000元、3000元及2000元禮券，以表揚學生優異表現並持續深化探究與實作能力。

教育局表示，面對全球氣候變遷與永續發展挑戰，培養學生具備觀察問題、分析問題及提出解決的能力，已成為當前教育的重要方向。透過專題研究競賽，不僅提供學生展現學習成果的舞台，更希望引導學生將課堂所學與真實生活連結，從在地議題出發，關心環境、社會進而培養成為具備公民意識與行動力的人才。競賽詳細資訊可在網站中取得，得獎名單亦將同步公布於網站。

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