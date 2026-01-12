桃園中山國小歲末赴日交流 迎來跨越國界的童心祝福

桃園市中山國小每位學生親自製作台灣地形拼圖，作為送給日本同學的禮物。圖：中山國小提供

桃園市桃園區中山國民小學於2025年12月16日至20日，在校長蔡淑華和家長會長葉中強帶領下，前往日本埼玉市小室小學及東京中華學校，展開為期五天的國際教育交流行程。參與交流活動的孩子們在歲末時節走進日本校園，透過入班學習、文化體驗與校際互動，包含書法、摺紙、劍玉及戶外體育課，親身感受不同文化的教育現場，而東京中華學校採用世界咖啡館換站上課活動，也為2025年畫下充滿學習與感動的句點。

蔡淑華表示，非常感謝日本埼玉縣小室小學寶田校長及東京中華學校吳育珊校長的歡迎與親自接待，而伊奈町的町長大島渚也偕同議員親臨小室小學迎接中山師生並獻上祝福。蔡淑華校長進一步表示，這次國際交流圓滿成功，特別感謝日本台灣Okami會會長紀秋美協助聯繫與到場陪伴，而副會長武川莉玲及會員洪美智，及小室小學家長會長清水宏利夫婦也全程陪伴；而東京中華學校吳育珊校長表示，她本身是台灣人，看到中日二校學生相處融洽、上課氣氛熱絡，非常感動。

中山國小學生和日本小室小學同學一起上書法課。圖：中山國小提供

交流返台後不久，在2026年新年伊始，中山國小收到一份令人驚喜又感動的禮物——來自東京中華學校學生親手繪製、親筆書寫的新年賀卡祝福。一張張色彩繽紛的卡片上，有富士山、鳥居、達摩、不倒翁與生肖圖像，搭配中日文「謹賀新年」「新年快樂」「2026 令和八年」等祝福語，童趣十足、誠意滿滿，為校園增添溫暖的新年氣息。

蔡淑華表示，這些賀卡不只是節慶問候，更是孩子們在交流過程中建立情誼的延續。有的畫下當時交流中最難忘的畫面，有的以略顯稚嫩卻真誠的文字，祝福中山國小的老師與同學新年平安、學習進步。即使相隔千里，情感卻透過畫筆與文字緊緊相連，讓中山國小師生在新年伊始深受感動。

回顧交流當時，中山國小的孩子們也曾以滿滿心意回應這段跨國友誼。出發前，學生親手製作台灣地形拼圖，並繪製介紹台灣特色文化的明信片，致贈東京中華學校及埼玉市小室小學的同學。這份結合課堂學習、文化認識與創意表達的禮物，讓日方學生感到十分驚喜；而如今在新年收到對方回寄的賀年卡，成為最真實、也最動人的回饋，讓中山的孩子感動萬分。

中山國小蔡淑華校長和埼玉市小室小學寶田校長互贈紀念品。圖：中山國小提供

這樣溫暖而真誠的學生相互回饋，也正呼應蔡淑華校長於交流期間，致贈埼玉市小室小學及東京中華學校「友誼長存」與「盟情永固」紀念盃的深層意義。紀念盃不僅是一份象徵性的贈禮，更代表三校以教育為本、以孩子為中心所建立的長久夥伴關係；而學生從主動準備台灣文化禮物，到在新年收到跨海而來的祝福回信，正是「友誼長存、盟情永固」最具體、也最感人的實踐。

