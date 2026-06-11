桃園中山國小畢典致詞惹議 佀廣洋還原現場盼焦點回到孩子

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佀廣洋以畢業校友及立法委員萬美玲助理身分出席，受邀上台後僅簡短祝福學弟妹。圖：截自中山國小YT

國民黨桃園區市議員候選人佀廣洋昨日前往母校桃園市中山國小參加畢業典禮，因校方介紹其身分並邀請上台致詞，引發網路討論，有網友質疑畢業典禮不應成為政治人物曝光場合。對此，佀廣洋今（11）日回應，當天是以畢業校友及立法委員萬美玲助理身分出席，受邀上台後僅簡短祝福學弟妹，並非外界所稱個人造勢，盼社會把焦點還給畢業生。

桃園市中山國小10日舉行畢業典禮，佀廣洋到場參與活動，現場經校方介紹後上台致詞。相關片段隨後在網路流傳，部分網友質疑校園活動應以畢業生為主，不宜出現選舉色彩，也有人批評校方介紹方式容易引發外界聯想。

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佀廣洋表示，中山國小是他的母校，當天是以畢業校友及立法委員萬美玲助理身分前往，主要目的就是祝福畢業學弟妹。對於校長在現場的介紹方式，他坦言當下「也有一點錯愕」，但尊重校方對每一位來賓的介紹安排。

佀廣洋強調，當天受邀上台時，他謹守分際，僅以非常簡短的內容向畢業生表達祝福，隨即下台離開，並未進行選舉訴求或個人宣傳。他也指出，從學校公開直播影像可見，現場另有不同黨派的現任議員個別上台致詞，其中也有人致詞時間較長，因此外界若僅擷取特定片段，容易造成誤解。

針對網路上將該段致詞形容為「造勢大會」，佀廣洋認為，這是刻意剪輯後形成的政治攻擊，完整影像內容都可公開檢視，相信社會自有公評。他說，畢業典禮的主角應是學生，無論任何政黨或政治人物，都不應讓學校、師生及畢業生無端捲入政治紛爭。

佀廣洋表示，學校畢業典禮或運動會等校園活動，都應回歸孩子本身，政治與選舉不應進入校園。他也呼籲外界停止延伸攻防，把焦點還給畢業生，祝福孩子們迎向人生下一個階段。

此事也反映出選舉期間校園活動與民代、參選人出席分際再度受到關注。外界關心的核心，不僅是單一來賓是否上台致詞，也包括校方介紹來賓、安排致詞流程時，如何避免讓教育活動被政治化解讀。相關爭議仍待校方進一步說明，以釐清現場流程安排與介紹標準。相關影像可參考中山國小畢業典禮公開直播影片：https://www.youtube.com/live/MRzrJpcDSTc?si=3X58HDRJaB1qTgHe

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