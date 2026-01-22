桃園中山路人行道大升級！拓寬增5倍空間改善行人地獄

中山路「民族路至朝陽街」段因人流與車流量極大，舊有道路規畫已不敷使用。(圖/截自凌濤臉書)

記者陳儒賢

桃園市桃園區交通動脈中山路將迎來重大改變，桃園市議員凌濤今(22)日發文表示，中山路「民族路至朝陽街」段因人流與車流量極大，舊有道路規畫已不敷使用。桃園市養工處今日下午將召開地方說明會，針對該路段展開「多目標改善工程」，預計工期180天，完工後部分路段步道寬度將從原有的0.7公尺增至4.2公尺，成長率高達500%。

凌濤指出，現行中山路民族路至朝陽街段的人行道環境惡劣，淨寬僅有90至120公分，且沿線受27座電箱與諸多私設斜坡阻斷，導致無障礙設計完全不合格，行人寸步難行。為徹底改善「行人地獄」現況，改善工程將在不影響車流效率的前提下，彈性調整車道與車格。未來民族路至民生路段的人行道將由1.2公尺拓寬至2.2公尺；民生路至東園街段更將由原本僅0.7公尺的側溝空間，大幅增加至4.2公尺的實體人行道。同時也增加路口防護與排水措施，真正建立「以人為本」的交通空間。

未來民族路至民生路段的人行道將由1.2公尺拓寬至2.2公尺。(圖/截自凌濤臉書)

針對施工期間可能造成的交通衝擊，凌濤強調，工程採分段施作，且明確要求限定在每日上午9時至下午16時施工，以避開上下班的通勤尖峰時段，務求將市民的交通負擔降至最低。

凌濤表示，這項工程未來將串聯景福宮大廟周邊、民權路、成功路及藝文生活通學步道，讓整條中山路廊帶蛻變為行人友善、安全便捷的步行空間。