桃園中正路配合捷運綠線施工 明起縮減車道、 取消部分路邊車格

中正路之中正二街至北埔路，中央車道間設置施工圍籬進行施工。圖：捷工局提供

為配合桃園捷運綠線潛盾機地下施工，明(27)日起於桃園區中正路之中正二街至北埔路，中央車道間設置施工圍籬進行施工，此次圍籬設置道路中央，施工期間仍維持原有雙向各一車道通行，請駕駛人靠右側行駛。

捷運工程局說明，為了保持道路暢通，中正路之中正二街至北埔路的部分路邊停車格取消，捷工局將落實交通維持佈設，提醒民眾行經該路段注意周邊交通動線的改變放慢車速小心駕駛。

施工期間不便之處請市民朋友共同體諒，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上捷工局官網查詢。

