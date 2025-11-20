桃園中路三號社宅再登國際舞台，馬來西亞REHDA代表團來訪深化交流。（都發局提供）

記者陳華興／桃園報導

繼桃園中路三號社宅榮獲二0二五年全球卓越獎躍上國際舞台之後，馬來西亞房地產與房屋開發商協會（Real Estate and Housing Developers’ Association Malaysia，簡稱 REHDA），特別組團於十九日下午參訪中路三號社宅。

代表團由馬來西亞多家上市開發商代表及媒體共三十九人組成，除參訪中路三號社宅外，亦關注桃園市社會住宅政策的推動成果與規劃方向。由桃園市都發局副局長兼住都中心執行長邱英哲代表市府就住宅發展與永續城市議題進行深入交流，展現市府對於參與政策交流、國際互動的積極與熱情。

邱英哲表示，REHDA 長期以來在馬來西亞房地產政策推動與產業創新中扮演關鍵角色，並以推行GreenRE 綠建築標準引領永續城市發展，理念與桃園推動「宜居、共融、永續」城市的目標高度契合。此次參訪的中路三號社宅，於二0二五年榮獲 「FIABCI全球卓越建設獎（World Prix d’Excellence Awards）」合宜住宅類金獎，為全球唯一獲獎的社會住宅，充分展現桃園社宅在興建與營運管理方面的國際水準與專業實力。

（都發局提供）

邱英哲指出，桃園的社會住宅正穩健地推進中，目前已完工入住四千三百七十四戶，一一九年完工總量將突破一萬戶。為擴大住宅供給多元性，市府正研議推動「可負擔住宅」政策，以「去商品化」、「低總價」及「封閉式買賣機制」做為推動的原型，初步鎖定年輕育兒家庭為對象，立法限制移轉條件以防止轉售套利。必要時市府得依法收回，確保「可負擔住宅」的資源不會被無住宅需求的民眾濫用，讓更多市民能以較低負擔享有安居生活。