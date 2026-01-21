桃園中路微型轉運站啟用 11條市區公車滿足通勤需求

桃園市交通局即日起正式啟用新設「中路微型轉運站」，成為桃園中路地區嶄新的公車轉乘與調度樞紐。圖：交通局提供

為提供國際路近大興西路口設置之「188」、「220(A)」、「221(A)」、「225(A)」、「226」及「228」等共9條市區公車路線之起始發車與候車空間，桃園市交通局即日起正式啟用新設「中路微型轉運站」，成為桃園中路地區嶄新的公車轉乘與調度樞紐，補足該地區長期缺乏公共運輸服務。

交通局表示，原中路地區僅有「168」及「L110」（單側設站）等2條公車路線服務，為提升公共運輸可及性與服務量能，已完成公車路線整合，新增「188」、「220(A)」、「221(A)」、「225(A)」、「226」及「228」等9條路線，合計11條市區公車停靠，平日提供超過180班次、假日提供超過100班次，因鄰近調度場轉運站設置可有效提升公車調度效率與整體服務穩定度。

交通局長張新福提到，中路微型轉運站兼具綠能與智慧特色，站體頂部設置太陽能板兼具遮陽及擋雨功能，所產生之電力可全面供應站內各項設施使用，包括電子紙看板及照明，全面落實太陽能供電，且電子紙看板具備公車即時動態與氣象等資訊服務，另設置座椅供行動不便者及有需求民眾使用，進一步提升整體公共運輸服務效率與乘車舒適度。

交通局指出，中路微型轉運站啟用後，不僅可提升中路重劃區公車班次密度與服務穩定性，亦可擴大公共運輸服務範圍，強化與桃園火車站、桃園市政府、經國轉運站、藝文特區及小檜溪重劃區，以及中壢、八德及龜山等行政區之交通連結，逐步改善居民通勤、通學及跨區移動需求。

