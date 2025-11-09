桃園串聯北北基桃30企業、社企交流 攜手實踐在地永續

桃園市青年事務局昨日舉辦「桃企友好市 永續Plus+」活動。圖：李春台攝

桃園市青年事務局昨（8）日舉辦「桃企友好市 永續Plus+」活動，串聯來自北北基桃的社會企業與企業界代表，共同以「企業友好、永續共好」為主軸，透過市集展售、媒合會與小型交流聚會等形式，展現在地永續實踐的多元面貌，吸引超過30組團隊參與。

市集分為六大主題展區，包括共融關懷、創意行動、永續生活、在地文化等。圖：李春台攝

市府指出，桃園擁有產業鏈完整、創新能量充沛的優勢，長期致力於培育社會企業，設立「社會企業中心」與「社企諮詢會」提供資源與輔導協助，至今已支持上百家團隊。此次活動延續相關政策成果，促進企業與社企在採購與理念上達成共識，共同推進永續經濟。青年事務局長侯佳齡表示，此場活動不只是交流平台，更象徵公私部門攜手推動永續的決心，未來市府將持續推進社企相關政策，拓展北北基桃合作網絡，鼓勵青年投入創新創業，讓桃園成為社會企業與永續產業並進的示範城市。

前行政院長毛治國出席活動並發表專題演講。圖：青年局提供

前行政院長毛治國出席活動並發表專題演講，以「從理念到合作」為題分享如何串聯企業與社企共創社會影響力。他強調，企業應將永續作為核心轉型方向，並鼓勵青年與創業者勇於跨領域合作，讓創新思維帶動整體社會進步。

市集分為六大主題展區，包括共融關懷、創意行動、永續生活、在地文化等，參展內容涵蓋循環經濟與公益實踐。其中，社企競賽得獎者「台灣生物循環科技」以結合AI與微生物技術進行廢棄物再利用，吸引許多參觀者互動體驗。此外，活動現場也安排企業與社企的媒合會，促成翔耀實業、福祐汽車、中華電信桃園營運處等企業代表與社會企業面對面洽談。桃園在地企業翔耀實業更成功與致力推動友善飼養與公益行動的洺鈞畜產簽署策略結盟，承諾共同推展照顧弱勢族群的社會計畫。

