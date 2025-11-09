桃園串連新北 「大湖之森步道」月底開放

記者范瑜／綜合報導

桃園觀旅局昨日表示，大棟山風景特定區首條全新步道大湖之森已於9月30日竣工，步道從桃園市龜山區大同路至新北市樹林區民和街、全長約1.4公里，並銜接至環臺北天際線，成為連續且完整登山路網，讓跨縣市登山遊客可以增加一條安全優質登山路線，預計11月底開放，期提升區域觀光吸引力。

觀旅局表示，大棟山擁有豐富人文及生態，步道除升級友善設施，也針對在地特有煤礦產業導入人文及生態解說，讓民眾在健行過程中不僅能欣賞自然景致，更深入認識大湖坑地區豐富的地質與文化底蘊；另外，也特別於桃園與新北交界路段導入手作步道方式，運用就地取材石塊與木材，依循地形與環境特性打造出自然融景步道。

觀光旅遊局長陳靜芳指出，大棟山風景區除了有串連到雙北步道外，也有冷泉、煤礦、磚窯及古戰場等觀光資源，大湖之森步道為區內第一條全新整修步道，未來將持續推動各項觀光建設，期盼串連鄰近新北市鶯歌、樹林及桃園龜山等地區，成為全新山林旅遊景區。

步道運用就地取材石塊與木材，依循地形與環境特性打造出自然融景步道。（桃園觀旅局提供）