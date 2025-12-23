桃園之戰非常難打？何志偉親赴火線回應了

▲總統府副秘書長何志偉有意角逐桃園市長選戰。（圖／節目部）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選將近，外界關注桃園市戰況，外傳民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰等人，都是對決國民黨籍桃園市長張善政的可能人選，不過根據《TVBS民調中心》15日公布的最新民調，無論民進黨推派誰參選，張善政的支持度都明顯大幅領先。對此，何志偉也親赴火線回應了。

根據《TVBS民調中心》最新民調，若民進黨推派王義川參選桃園市長，張善政支持度為59%，王義川支持度為20%，雙方差距增至39個百分點；如果推派何志偉出戰，張善政的支持度維持59%，何志偉支持度略掉2個百分點，減至20%，雙方同樣差39個百分點；至於若對上黃世杰，張善政的支持度略增2個百分點至61%，黃世杰的支持度降低5個百分點至19%，雙方差42個百分點。

廣告 廣告

何志偉23日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》表示，其實數字怎麼樣，對他來講不重要，因為選戰是明年的事情，身為政治人物其實要回到初心，究竟是為何而來？提到競爭對手王義川，何志偉也讚賞王非常優秀，也很會講話，同時又懂爭取高強度媒體曝光，他自己則是專注在總統府內接見外賓，及處理1個月5千件的陳情案，這些則能幫助他累積基礎實力。

何志偉進一步指出，他認為桃園有2大可惜之處，前市長鄭文燦費心解決了交通瓶頸，但張善政市長來了之後，把過去市政全部打掉不要，反而讓桃園的交通更加塞車了，也因此，何志偉承諾，若他當選桃園市長，第一件事情就是要解決交通困境，畢竟這牽涉到太多層面；第二則是產業問題，包括住宅區、工業區等劃分；第三則是傾聽民意，不可以有專業上的傲慢，一點一滴累積，他相信一定能贏。

政治評論員黃暐瀚則給出建議，他直言何志偉在擔任台北市議員時期，曾提出TPASS行政院通勤月票政策，造福了北北基桃的通勤民眾，「你沒講誰知道」，所以如果何要出來選桃園市長的話，就應該大力宣傳昔日政績，黃暐瀚甚至幫想好了Slogan：「TPASS都是偉您！」要讓一般民眾知道，不然怎麼會有選票。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

600萬人連署彈劾！蔡正元曝「低成本戰術」：綠營沒人敢吭聲

柯建銘自爆大罷免內幕！林濁水嘆「前現代」邏輯：政局哪能不亂

沒看懂「循環論證」真正意思？名醫酸爆：邏輯不通的5大法官