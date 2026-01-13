「桃園之星」一週運勢1/12~1/18天秤社交運強勁

「桃園之星」一週運勢1/12~1/18。圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座開拓破局的一周。勇闖新路，忌急躁冒進。本周牡羊們在火星與天王星聯動激發冒險精神的影響下，職場易有突發任務或創新機遇，需要牡羊們去快速反應但不能衝動做決定。財務有機遇性偏財但波動大。健康注意意外磕碰。愛情是電光火石。

金牛座

金牛座慣性受阻的一周。穩中有變，需靈活調整。本周金牛們原本穩妥的工作節奏和生活習慣容易受到干擾發生變化，有可能是組織架構的調整或規則的變化，你可能需要適應新的工作方式或生活安排。財務有意外支出，需預留彈性資金。健康注意腸胃不適。愛情是慢板變奏。

雙子座

雙子座信息風暴的一周。多線並進，需專注核心。本周雙子們的各類資訊、邀約、短途差旅增多，思維雖然活躍精力容易分散。職場方面雙子們充滿潛力，但如果承諾過多，容易導致拖延和延誤。財務有知識付費開銷，健康注意神經衰弱。愛情是流動的風。

巨蟹座

巨蟹座價值重構的一周。財務聚焦，理智溝通。本周巨蟹們將進入到涉及資源分享、投資借貸等事務進入關鍵期。職場方面可能有涉及利益分配議題，明確界限與規則。不宜過多感情用事。財務方面不要盲目投資或過度信任他人。健康注意睡眠品質。愛情是安全邊際。

獅子座

獅子座容易被看見的一周。個人品牌，影響力提升。本周獅子們的表現力、領導氣場與個人魅力被明顯放大，容易在人群或關鍵場合中脫穎而出。本周適合主動站到台前，而不是低調觀望。太陽與天王星的互動，為你帶來突破式機會。工作中可能有臨時變化。財務有表現性收入，健康方面避免熬夜和過度興奮。愛情是追光燈下。

處女座

處女座幕後操盤的一周。暗中佈局，靜待時機。本周處女座們適合靜下心來，進行戰略規劃或解決歷史遺留問題，這一切都在幕後默默進行就好。職場中易有貴人暗中相助。財務方面有機會獲得隱性回報。健康注意消化系統。愛情是顯微鏡下。

天秤座

天秤座人際活絡的一周。圈子擴展，品質優先。本周天秤們的社交運勢強勁，有機會進入新的社交圈子，接觸到跨界資源與機會。你會遇到一些志同道合、背景各異但極具潛力的人，可能為你帶來新的視野和啟發。但需避免盲目跟風或結交不必要的人，保持對高品質社交關係的追求。財務有團體消費，健康注意腎臟負擔。愛情是沙龍之選。

天蠍座

天蠍座信任議題的一周。直面挑戰，忌猜忌過度。這周天蠍們在職場上的權力關係或合作信任可能會受到考驗，可能是公開競爭或某些條款的變動。直接溝通比猜來猜去好。財務上要小心合夥糾紛，健康方面注意生殖系統。愛情是深淵測試。

射手座

射手座驛馬星動的一周。視野大開，重在深耕。本周射手們的驛馬星被啟動，生活節奏加快，外出、交流、法律或跨界事務增多，你的視野被迅速拉寬，接觸到不同領域、不同文化或全新的思維方式。一定要多做功課放慢節奏去深入鑽研。財務有遠方來財機會，健康注意運動損傷。愛情是異鄉偶遇。

摩羯座

摩羯座深度變革的一周。破舊立新，壓力中成長。本周摩羯座將面臨到涉及根本性的轉型壓力，可能是職業方向的重大調整或責任體系的重構，這種轉型過程雖然艱難，卻也是你成長的催化劑。財務有結構性變化，健康注意牙齒。愛情是冰山移動。

水瓶座

水瓶座破局創新的一周。打破常規，引領變革。本周水瓶座們在天王星強大能力的加持下，讓你敢於挑戰舊規則並提出顛覆性方案。職場方面無論是提出創新方案，還是挑戰行業中的陳舊思維，水瓶們都有機會成為領導者或變革者。很容易獲得志同道合者的支持。財務有意外機遇，健康注意神經系統。愛情是量子躍遷。

雙魚座

雙魚座需要面對現實的一周。理想碰壁，務實為主。本周雙魚們將面臨合作夥伴或現實條件可能無法支持你的願景的窘境，制定可行的計畫變得尤為重要。儘量不要被暫時的困難打擊到信心。財務有被動支出，健康注意腳部水腫。愛情是泡沫與礁石。

