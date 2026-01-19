「桃園之星」一週運勢1/19~1/25水瓶突破現狀

「桃園之星」一週運勢1/19~1/25。圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座動力澎湃的一周。目標清晰，行動果斷。本周牡羊座受到火星和木星的激勵，職場上有機會迅速推進長期專案或解決懸而未決的問題。社交活躍，新的人脈可能帶來意想不到的資源。財務上適合跟進短期收益但避免冒進投資。健康留意肌肉與關節壓力。愛情如直球對決，真誠溝通帶來突破。

金牛座

金牛座節奏調整的一周。穩中求進，以靜制動。本週期金牛座受土星影響步調略顯緩慢，原定計劃易被打亂。職場需應對突發變更或緊急任務，穩紮穩打比急於求成更有效。財務上謹慎審核合同條款，避免擔保借貸。健康注意腸胃和飲食規律。社交需主動緩解誤會。愛情是等待發酵。

廣告 廣告

雙子座

雙子座多線並進的一周。分身有術，輕鬆連接。本周雙子座資訊處理能力大幅提升，可同時推進多個項目，跨界合作機會顯現。社交應酬增多，要注意時間分配和優先順序調整。財務有兼職或臨時收入進賬。健康需注意神經衰弱與休息品質。愛情是輕盈舞步，溝通讓關係更柔韌。

巨蟹座

巨蟹座心靈修復的一周。內觀自省，關注家庭。本周巨蟹座情緒敏感度增加，適合退一步審視內心需求。職場需避免過度解讀他人言語，保持專業。家庭事務可能出現緊急狀況需處理。財務有醫療或維修支出。健康注意舊疾復發，適合療愈活動。社交減少無效聚會。愛情是月光潮汐，情緒波動較大。

獅子座

獅子座高光時刻的一周。眾星捧月，影響擴大。本周獅子座個人魅力與影響力顯著提升，職場可能獲得重要資源支持或公開露臉機會。社交圈層升級，易遇資深人士提攜，財務有意外饋贈。健康注意心臟負荷與體能平衡。愛情是鎏金盛夏，熱烈且難忘。

處女座

處女座精益求精的一周。細節制勝，專業優先。本周處女座專業度獲認可，適合處理精密資料或技術難題，但過分追求完美可能延誤進度。職場上適當放鬆標準有助推進。財務有報銷到賬。健康注意皮膚過敏與休息品質。社交偏好知識型交流。愛情是顯微鏡下，細緻但易挑剔。

天秤座

天秤座社交有成的一周。和諧共贏，平衡推進。本周天秤座受到金星和水星的正面影響，人際關係順暢，合作項目易達成共識。職場上展現協調與領導魅力。財務上合夥機會值得關注。健康需注意骨關節舒適。愛情如藝術般和諧，溝通是關鍵。

天蠍座

天蠍座精准決策的一周。深度推進，目標清晰。本周在冥王星與火星形成有利能量的推動下，天蠍們的直覺被啟動，行動力增強，做決定時也更果斷。職場上適合集中火力攻克關鍵問題，效率極高。社交圈漸趨穩定。財務上有長遠規劃意識。健康注意睡眠品質與恢復。愛情是深水流長，情感更深入。

射手座

射手座機會在遠方的一周。探索機遇，拓展邊界。本周射手座們會更渴望突破原有邊界，對新方向、新領域、新可能性產生強烈興趣。很適合主動學習、規劃未來藍圖，越“走出去”，越容易遇見機會。職場上可能接觸國際或跨文化合作機會。財務可考慮長期投資方向。健康注意關節彈性與戶外活動。愛情是冒險之旅，充滿新鮮感。

摩羯座

摩羯座溝通障礙的一周。穩住情緒，系統整理。本周摩羯座受土星位置影響，溝通容易出現資訊延遲、理解偏差或立場被誤讀的情況，需要摩羯們耐心澄清立場。職場適合整理系統、構建流程，而非大舉進攻。財務注意帳目清晰。社交方面易低調進行。健康注意頸椎和壓力管理。愛情是緩步前進。

水瓶座

水瓶座思維高度活躍的一周。認知打開，突破現狀。本周水瓶座受到天王星與水星良好相位影響，容易跳出固有框架，看見全新的可能性。適合提出創新方案或正式開啟一個全新的計畫。職場可能有令人驚喜的發展。財務有額外收益機遇。健康注意平衡作息。愛情是自由共舞，思想互通。

雙魚座

雙魚座情緒起伏的一周。靈感與波動並存。本週期雙魚座感性增強，靈感源源不斷，但情緒波動也較為明顯，容易被外界氛圍所牽動，需要學會為自己設立清晰的心理邊界。職場上適合進行創意工作，不宜過度捲入他人的情緒或責任之中，保持界限感反而能提升效率。財務避免衝動消費。健康注意情緒管理與休息。愛情是夢幻篇章，感受細膩。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

「桃園之星」一週運勢1/12~1/18天秤社交運強勁

「桃園之星」一週運勢1/5~1/11獅子領導力爆棚