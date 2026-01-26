「桃園之星」一週運勢1/26~2/1天秤才華展現
牡羊座
牡羊座社交活躍的一周。人脈拓展，忌透支精力。本周牡羊們的社交宮活躍魅力大增，有機會結識背景多元和思維新穎的朋友，或加入有活力的團隊。但需注意個人精力分配，避免因過度應酬影響主線任務。財務有團體活動開銷，健康注意神經系統。愛情是即興合奏。
金牛座
金牛座壓力累積的一周。責任在肩，紓解心懷。本周土星在你的事業宮不斷施壓，年度目標或者上級要求帶來的實際負擔變得更為明顯。可對任務進行分解和爭取多方的支援，不要獨自一個人硬抗。財務有職場必要投資，健康注意肩頸勞損。愛情是靜默相守。
雙子座
雙子座視野打開的一周。跨界思維，落地為要。本周的雙子們可能對遠方出遊、高等教育或跨界事務興趣濃厚，請將你的這些新的想法轉化為具體計畫。此外一部分雙子們可能有短期差旅或培訓的任務。財務有學習支出，健康注意呼吸道。愛情是思想漫遊。
巨蟹座
巨蟹座深度整合的一周。信任議題，資源重組。本周巨蟹們涉及到投資、債務、親密關係等深度議題的事務都需謹慎處理。在職場方面巨蟹們可能面臨資源配置或許可權調整的情況。財務是本周重點關注的領域，要小心突如其來的支出。健康注意睡眠品質。愛情是深海潛航。
獅子座
獅子座行動突破的一周。主動出擊，合作共贏。本周火星在獅子們的合作宮位提供強勁動能，這周適合推動關鍵談判、簽約或者去化解競爭關係，通過與團隊的高效協作，有效分工與資源分享來達成這些目標。財務有合作收益，健康注意運動損傷。愛情是王者聯盟。
處女座
處女座效率至上的一周。優化流程，健康管理。本周處女們的日常工作量增大，不妨沉下心梳理清工作流程的脈絡，做好流程優化；善用辦公工具，更能讓工作效率直接拉滿。此外本周需特別關注身心狀態，勞逸結合。財務有健康相關支出，健康注意腸道系統。愛情是精准關懷。
天秤座
天秤座創造愉悅的一周。才華展現，情感流動。本周金星在天秤座的創意宮位閃耀，無論是進行藝術表達還是娛樂休閒或親子互動，皆會有新穎獨特的想法不斷湧現。職場上的天秤們可憑獨特審美獲得領導及客戶的認可。財務有意願消費，健康注意腎臟保養。愛情是和諧之舞。
天蠍座
天蠍座內在暗流的一周。直面情緒，尋安全出口。本周天蠍座的家庭或內心安全感議題可能被觸發，需要天蠍們積極去尋找健康的情緒釋放方式。不要將壓力轉移給朋友或家人們。財務有家居開支，健康注意內分泌。愛情是暗湧與堤壩。
射手座
射手座資訊中樞的一周。高效溝通，慎防錯漏。本周的射手座，腳步與思緒都停不下來。短途出差、資訊往來、備考複習將填滿你的日程，好在射手天然的樂觀與靈活的表達能助你們穿梭其中。財務有交通通訊開銷，健康注意肝臟。愛情是快意書信。
摩羯座
摩羯座收成規劃的一周。價值彰顯，務實前行。本周土星的能量讓摩羯們在財務規劃、職業評估上表現沉穩，可獲得實質性認可或回報。同時，新年個人計畫進入務實推進階段。健康注意骨骼關節。愛情是磐石不移。
水瓶座
水瓶座能量高漲的一周。破舊立新，引領風潮。本周太陽在水瓶的命宮與天王星共振，水瓶們的個人魅力與創新力達至月度高峰。這段時間請勇於打破常規，提出你的新主張，吸引到新關注與機遇。財務有意料外機會。愛情是獨特頻率。
雙魚座
雙魚座邊界模糊的一周。休養生息，明確底線。本周雙魚們感到疲憊或界限不清，你們需要更多的獨處時間，思考自己的人生目標。職場上適合藝術創作或慈善，但重大決策需暫緩。財務需防迷糊消費，健康注意腳部。愛情是迷霧夢境。
