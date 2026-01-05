「桃園之星」一週運勢1/5~1/11獅子領導力爆棚
牡羊座
牡羊座開年奮進的一周。行動力強，需重策略。新年計畫進入快速執行階段，職場可能有新任務或考核。與團隊成員溝通時，儘量多站在對方角度思考問題，避免因直率引發協作摩擦。財務有正常薪資進賬，健康注意運動防護。愛情是熱烈開場。
金牛座
金牛座價值穩固的一周。務實進取，收穫認可。本周金牛們的專業能力與可靠態度，易獲上級與同事信任，利於處理財務、資產等實質事務。職場方面有機會接手重要項目或負責核心環節。此外，還在薪資方面會有積極的回饋。健康注意咽喉保養。愛情是溫潤如玉。
雙子座
雙子座思維活躍的一周。資訊繁多，需抓重點。本周雙子們的溝通與學習事務增多，但易因資訊超載或興趣分散而效率打折。工作中容易遇到臨時變化、突發任務增多的情況，原本的計畫好的事項可能都被打斷。財務方面有交通或學習支出，健康注意神經系統。愛情是趣味謎題。
巨蟹座
巨蟹座情感牽動的一周。家庭為基，尋求安定。內心安全感需求增強，家庭事務或家居環境可能佔用精力。職場可發揮安撫、協調作用。財務上在家庭開支方面會有所增加，健康注意規律飲食。愛情是避風港灣。
獅子座
獅子座舞臺閃耀的一周。統籌全域，廣納眾議。本周獅子們的職場領導力爆棚，新專案啟動成功率高。過去的工作成果可能被高層注意，成為晉升或加薪的契機，9-10日適合約見重要客戶談合作。財務以穩健為主，健康注意心臟。愛情是焦點所在。
處女座
處女座更加理性和冷靜的一周。穩定推進，長遠佈局。本周處女座們在工作上會逐步整理思路，提升工作效率，尤其是在規劃與整理方面，有天然的優勢。抓住機會參與團隊合作，或與他人溝通，尤其是那些有長期合作價值的項目。關注身體信號，避免過勞。財務有醫療保健類支出可能，健康是重中之重。愛情是細緻入微。
天秤座
天秤座合作順暢的一周。高人提攜，化解矛盾。本周天秤們在人際關係方面展現出顯著優勢。很容易獲得夥伴的信任與客戶的積極配合，能有效推動專案進展，或解決舊日的分歧。無論是團隊協作還是對外溝通，此時都處於一個較為順暢的時期，可把握機會促進共識、達成合作。財務有合作收益，健康注意腰部。愛情是優雅共鳴。
天蠍座
天蠍座深謀遠慮的一周。洞察力強，暗中佈局。本周天蠍座職場上有機會提出新方案或爭取晉升機會。雖然行動上宜低調，但也不能過於隱藏自己的實力，適時展現成果，能讓領導和同事對你刮目相看。財務有投資分析機會，健康注意睡眠。愛情是耐心等待。
射手座
射手座視野開闊的一周。探索欲強，落地為實。本周射手座的好奇心和求知欲明顯增強，對各種新領域、新知識抱有濃厚興趣，尤其在學習、旅行或跨界事務方面，可能會遇到一些不錯的機會。但需確保計畫有落地執行。財務有遠方相關開銷，健康注意肝臟。愛情是遠方來信。
摩羯座
摩羯座規劃得力的一周。責任感強，權威彰顯。本周摩羯座整體狀態積極向上。開年之際，適合制定全年計畫和構建新體系，易獲上級信賴。職場可能有重要職責交付。健康注意骨骼關節。愛情是堅實承諾。
水瓶座
水瓶座先思後行漸入佳境的一周。觀念超前，需重溝通。本周水瓶座容易產生新穎、超前的想法，但在團隊中可能需要更多解釋以獲得認同。財務有科技產品消費，健康注意循環系統。愛情是精神吸引。
雙魚座
雙魚座理想遇阻的一周。調整期待，面對現實。雙魚座本周可能會感到理想與現實的落差，計畫或目標容易遭遇阻力。需調整自己的期待，更加務實地面對當前狀況。將宏大的願景拆解為具體可執行的步驟，逐步推進，會更有利於實現長遠目標。財務避免為情懷過度消費，健康注意腳部。愛情是夢幻照進現實。
