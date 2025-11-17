「桃園之星」一週運勢11/17~11/23雙子順風順水

「桃園之星」一週運勢11/17~11/23。示意圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座做事節奏混亂的一周。先穩住，再行動。本周牡羊座在職場中面臨瑣碎任務增多，建議分優先順序落實，避免一次承擔過多責任。在與團隊溝通協作時，需明確表達自身想法，防止因資訊傳遞不暢導致工作出現偏差。財務有臨時性支出，健康注意肌肉拉傷。愛情是適時退一步。

金牛座

金牛座和緩療愈的一周。情緒穩定，狀態回升。本周金牛座在事業方面繼續維持平穩推進，適合去處理那些積壓已久的事務。本周貴人運也不錯，和同事相處融洽，需要時總會有人搭把手。財運穩健，有存款增長跡象。健康注意頸部與肩部緊繃。愛情是柔光裡陪伴。

雙子座

雙子座順風順水的一周。資訊暢通，事半功倍。本周雙子座在社交場合中魅力四射，憑藉出色的溝通技巧，能有效推動專案進展，解決潛在矛盾。本周也適合開啟新的學習計畫和課程。財務有技能變現機會。健康注意睡眠品質。愛情是靈魂交換機。

巨蟹座

巨蟹座情緒潮漲潮落的一周。先安撫自己，再面對世界。本周巨蟹座的家庭與人際議題成為重點。你可能會因細節而情緒波動，或將小事過度解讀。請意識到，問題或許不在事情本身，而在你波動的內心。優先進行自我安撫，是高效解決一切外部問題的前提。財務有家人相關的支出。健康注意胃部與水腫。愛情是溫柔靠岸。

獅子座

獅子座能量回升但尚未滿格的一周。調整步調，穩紮穩打。本周獅子座在工作領域將會迎來一些能展現自身能力的機會，不過要沉得住氣，不可過於急切地表現自己、搶奪風頭是更明智的選擇。本周也適合制定新週期計畫。財務有項目款或獎金跡象。健康注意心血管與壓力指數。愛情是光影裡的默契。

處女座

處女座提速效率驚人一周。進度推進，明顯提速。處女座本周迎來了一個效率高峰，推進速度與完成品質雙雙線上，職場表現十分亮眼。在享受這種高效狀態並贏得認可的同時，請注意，適時休息並非打斷進程，而是為了穩健持久地前行。財務有費用結清或拖欠款到帳。健康上注意消化與作息。愛情是井然有序的喜歡。

天秤座

天秤座能量分散效率下降的一周。放慢節奏，不必強求。本周天秤座會感到精力有些分散，效率隨之下降。此時最好的策略是主動放慢節奏，不必強求面面俱到。人際關係也需要你多花些心思維護；工作上請務必一次只專注一件事。宜調劑心態、減少社交。財務有延遲收款或帳單增加。健康注意下背部。愛情是微風裡的搖擺。

天蠍座

天蠍座新月聚焦自我升級的一周。勢頭正旺，抓住契機。本周天蠍座整體勢頭正旺，個人魅力顯著提升，決斷力也大幅增強，面對複雜情況能夠迅速做出明智決策。這樣的狀態十分適合啟動重要計畫，無論是新專案，還是個人成長的新目標，都有望取得良好開端。財務有偏財或資源加持。健康注意排毒與循環系統。愛情是黑夜裡的微光閃爍。

射手座

射手座木星放大變數的一周。看清形勢，再下注。本周射手座在工作中機會不少，部分看似誘人的機遇，實則暗藏陷阱，務必保持清醒，切勿被表面的繁榮衝昏頭腦。宜獨處思考、規劃未來。財務可能因學習或旅行支出增多。健康注意大腿與臀部。愛情是旅途上的風景點。

摩羯座

摩羯座責任加碼壓力倍增的一周。沉住氣，穩住根基。本周摩羯座在工作上責任顯著加重，壓力也隨之而來，仿佛置身於一場沒有硝煙的戰場。專案需求如潮水般驟升，讓人應接不暇，很容易感到身心疲憊。宜尋求協助別硬撐。財務有固定支出變多的跡象。健康注意膝蓋與關節。愛情是山一樣的沉穩。

水瓶座

水瓶座陷入思維定式的一周。中斷點重連，找到靈感源頭。本周水瓶座的工作節奏，常因計畫好的某些事情出現變動被意外打亂。豐富的社交是本周的轉機，你有機會結識不同領域的朋友，他們能為你帶來新思路和資源，助你跳出定式。財務有科技或網路相關的小額獲利。健康留意神經性頭痛。愛情是電波微妙連接。

雙魚座

雙魚座直覺與靈感豐收的一周。心有光亮，事事順滑。本周雙魚座仿佛被靈感之神眷顧，腦海中不斷湧現出新穎獨特的想法。尤其是從事藝術、寫作、設計等創意工作，這些靈感能夠助力你高效完成任務，甚至可能創造出令人驚豔的成果。財務有合作或被動收入可能。健康注意腳踝與免疫力。愛情是星塵落在心上。

