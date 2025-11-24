「桃園之星」一週運勢11/24~11/30雙魚貴人提攜

「桃園之星」一週運勢11/24~11/30。示意圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座溝通不暢的一周。耐心溝通，重要備份。本周牡羊座無論是與團隊討論方案、還是對外合作接洽，都易因表達不清晰而產生誤解，需反復確認細節。牡羊的電子設備突然故障率也很高，重要文件需立即備份。本周財務一般，健康良好。愛情是信號延遲。

金牛座

金牛座扎實積累的一周。保守理財，杜絕借貸。本周金牛座的正財收入穩定，但水逆期易出現預期中的應收款項到賬延遲，或是報銷、匯款等流程被意外拉長。本周適合梳理年度收支，不宜進行新的投資決策。健康注意咽喉保養。愛情是慢火煲湯。

廣告 廣告

雙子座

雙子座思維全面啟動的一周。謹言慎行，避免誤會。本周雙子座因水逆影響導致表達受阻，從想法到語言的表達都極易出現偏差，導致詞不達意、被人誤解或無意中捲入是非。任何關鍵決策最好保留書面或錄音憑證。重要決定請延至12月中旬。舊人舊事重現，不妨靜觀其變。愛情是亂碼資訊。

巨蟹座

巨蟹座直覺力爆棚的一周。信任靈感，化解危機。本周巨蟹座敏銳的洞察能幫助您精准預判合作中的潛在風險，並高效解決遺留問題。家庭事務進展順利，家人給予關鍵支援。財務避免衝動消費。愛情是新鮮水果。

獅子座

獅子座社交圈受衝擊的一周。精簡交際，防是非口舌。本周獅子座因外部環境的變化衝擊現有的社交圈，團隊協作中易因溝通不暢效率低下，重要事務建議親力親為。另外，精簡你的社交媒體並謹言慎行，避免捲入無畏的爭議。健康注意心臟負荷。愛情是舞臺暗場。

處女座

處女座事業受困的一周。核查細節，防止返工。本周處女座們的困局源於細節疏漏與流暢反復，文書、資料錯誤頻發，重大簽約強烈建議延期。職場中易遇計畫變更、上司變卦等問題。出行謹防延誤。健康一般，財務一般。愛情是精密儀器故障。

天秤座

天秤座穩固關係的一周。化解舊怨，推進合作。本周天秤座的人際關係成為運勢亮點。雖然還處於水逆期，但關鍵的一對一的關係，反而能獲得深層溝通的契機，利於化解舊日心結、修復裂痕或將長期合作推向新階段。先前停滯的法律、簽約或涉外事務，本周也迎來積極轉機。愛情是破鏡重圓。

天蠍座

天蠍座危機轉化為轉機的一周。深度複盤，暗藏機遇。此前困擾你的財務糾紛、債務問題本周有望找到突破口，甚至出現柳暗花明的解決方案，也易得貴人暗中相助。適合學習深造或制定長遠計畫，忌投機操作。愛情是深淵探光。

射手座

射手座步履維艱的一周。放緩節奏，自我審視。本周射手們需要面對一段能量低潮期，行事頗感無力。個人狀態低迷，原計劃易被打亂或延遲。更適合將精力轉向內部整理、清理人際關係，而非強行推進。出行務必核對票務資訊。愛情是迷途停航。

摩羯座

摩羯座土星穩持暗宮的一周。蟄伏蓄力，等待時機。本周摩羯座的重點在於幕後籌備，而非台前表現。需格外注重資料、檔與個人計畫的保密。健康易受舊疾困擾，適合體檢或中醫調理。社交宜低調觀察。愛情是雪中送炭。

水瓶座

水瓶座社交波動的一周。保持距離，專注核心。本周水瓶座在團隊協作中易出現人員變動或目標更改，重要事務建議依靠自己，獨立完成。朋友圈可能傳來令人意外的消息，保持冷靜，避免情緒化決策。財務上是非較多，尤其需警惕朋友借貸或合夥投資，明確個人邊界是本周的必修課。愛情是若即若離。

雙魚座

雙魚座事業上行的一周。靈感落地，貴人提攜。本周雙魚座事業佳音訊傳的這段日子，機會數度敲門後，創意方案易獲認可，職場有舊同事帶來新機遇，努力終獲回報。注意健康保養、小心風寒。財運還不錯。愛情是童話續章。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

克羅馬輪休照樣贏！台啤永豐雲豹下三分雨澆熄中信特攻

國1楊梅段火燒車！駕駛急停路肩驚險逃脫