「桃園之星」一週運勢12/1~12/7金牛新機會不斷展現

「桃園之星」一週運勢12/1-12/7。圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座重拾幹勁的一周。主動破局，循序漸進。本周牡羊座的成就欲和胸襟抱負大為提升，事業積極主動，才思泉湧，在組織內部的分量大為增長，備受老闆器重，自己也找到了事業的感覺。財務在穩定成長，人情支出增加。健康注意膝關節防護。愛情是分分秒秒與似水年華。

金牛座

金牛座正財穩固的一周。理性消費，長期規劃。本周金牛的主業收入可能小幅上漲，重新獲得對未來的極大信心，新機會不斷展現，並且得人，事，天的三重幫助，如抓住機會將有相當好的未來前景。投資宜選擇穩健型產品，忌跟風投機。健康注意咽喉保養。愛情是思念的季節。

雙子座

雙子座多元發展的一周。隨機應變，紮根深耕。本周雙子座的溝通協調事務增多，職場可能出現跨領域合作機會，未來事業的擴展能力大大增加，心情也變得前所未有的明朗。財務有兼職機會。健康注意用腦過度。愛情是平行時空的試探。

巨蟹座

巨蟹座工作進度緩慢的一周。家庭為重，謹防透支。本周巨蟹座的重點落在了家庭方面，家居事務需投入精力，職場易因家事分心，有突如其來的狀況發生。財務有裝修、家電支出，宜貨比三家。健康注意情緒化飲食。愛情是南征北戰。

獅子座

獅子座懂得適時放慢自己的一周。自信回籠，尋幽攬勝。獅子座工作繁忙的一周，內容高潮迭起的這段期間，雖然小麻煩也不少，但往往因禍得福、而且總是在最重要的時刻得到團隊的支援，財務有娛樂消費衝動，設好預算上限。健康注意脊椎保養。愛情是小馬奔騰的草原，但總有停下來的一刻。

處女座

處女座細節纏身的一周。耐心核查，急中求穩。本周處女座將面對大量的資料和文書處理。越是繁雜，越要沉住氣。請務必執行“多次核對”原則，逐行檢查，慢就是快，確保一次做對。財務報銷流程可能延遲，保留好票據。健康注意腸胃敏感。愛情是瑕疵不掩碧玉。

天秤座

天秤座享受成果的一周。模棱兩可，處變不驚。天秤這一週期的好運氣基本都來自于遠行。生活突然變得樸素，工作量頓減，心意逐漸趨於明朗。進行到一個新階段的天秤座，暫時告別顛沛與運勢起伏，工作與生活都在平穩狀態，心情不錯。財務有禮物收穫，但需回禮平衡。健康注意腎臟保養。愛情是輕微的無力感。

天蠍座

天蠍座壓力暗湧的一周。深藏若虛，等待時機。近期天蠍的職場暗流湧動，競爭明顯加劇。此時，保持沉穩是第一要義，不必在口舌上爭高下，更不宜主動發起攻勢。專注提升自身實力，方能贏得最終格局。財務宜保守理財，避免高風險操作。健康注意睡眠品質。愛情是無限可能的美好未來。

射手座

射手座視野開拓的一周。跨界機遇，順勢而為。本周射手座的突破口在遠方與規則之中。涉外事務、法律、培訓這些領域將成為你的幸運方向，容易獲得實質性進展，更能為你的個人能力與專業口碑加分。財務有遠方收益機會，但需核實資訊真實性。健康注意運動損傷。愛情是期待未來是最大的安慰。

摩羯座

摩羯座責任加重的一周。分解目標，避免負重。本周摩羯座的任務量明顯增加，但記住一個核心原則：要事優先。現在比任何時候都更需要你做‘減法’，精准分配精力，把好鋼用在刀刃上。財務有醫療、保險類支出，宜早做規劃。健康注意關節勞損。愛情是過程並非一帆風順，但最終實至名歸。

水瓶座

水瓶座人際關係風吹草動的一周。保持中立，專注本職。本周水瓶座需警惕團隊裡的人際暗流。當感覺氣氛微妙、是非增多時，需務必遠離，保持安全距離。不傳播八卦，不評價他人，交流時對事不對人，保護好自己是第一位的。財務有科技產品支出，謹防促銷陷阱。健康注意神經系統。愛情是一切都要耐心再耐心。

雙魚座

雙魚座創意源源不絕的一周。付諸實踐，情感共鳴。本周你的藝術、寫作與策劃能力將達到峰值，是你產出驚豔之作的黃金時期，請務必抓住靈感，創造屬於你的高光時刻。財務避免為情懷買單，需控制預算。健康注意足部護理。愛情是新迴圈的開始。

