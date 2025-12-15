「桃園之星」一週運勢12/15~12/21摩羯能量滿格

「桃園之星」一週運勢12/15~12/21。示意圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座計畫多變的一周。靈活應對，步步為營。牡羊座本周原定精心安排的日程或專案，很可能被突發任務、團隊調整或上級新指令打亂，記得預留一些彈性時間，優先梳理事務輕重緩急。職場溝通是本周關鍵課題，如果遇到意見不合，暫緩回應比當場爭辯更明智。財務有意外小額支出，健康注意頭部防護。愛情是急刹車。

金牛座

金牛座勞有所得的一周。價值顯現，收穫在望。因前期扎實的工作，金牛座將在本周迎來回報期。事業交涉、合約討論、長期計畫頗獲高度內部支持，可能獲得獎金、晉升承諾或重要授權。另外，本周也適合進行年度述職與未來規劃。財務正財得力，健康注意咽喉保養。愛情是一種家庭責任感。

雙子座

雙子座信息整合的一周。學習溝通，反復核查。本周雙子座們將面對比平時更密集的文書、資料、郵件或溝通事宜，尤其在項目收尾、合同確認或學習考核的收尾關鍵階段。部分雙子們有短期培訓或考核。財務有學習上的支出，健康注意呼吸道。愛情是感覺不到的溫度。

巨蟹座

巨蟹座需要內外平衡的一周。家庭優先，需穩心態。本周巨蟹座受家庭事務或內心情緒的影響到你的工作狀態，可能比平時更容易感到分心、疲憊或思緒煩亂。建議將重要的工作事務放在個人狀態好的時段。財務有家居必要開銷，健康注意規律飲食。愛情是悲喜交加。

獅子座

獅子座團隊協作的一周。化解分歧，群策群力。獅子座本周的重點是團隊協作，主動厘清團隊目標，讓每位元成員看到自己工作與大局的關聯，積極協調團隊的資源。財務應酬支出增多，健康注意心臟與脊椎。愛情是迎來送往之戀。

處女座

處女座完美收官的一周。細節制勝，效率至上。本周是屬於你們的效率主場，處女座強大的分析執行能力助你們高效完成年終收尾，易因細緻獲得一致好評。這也是將一年的積累，梳理，梳理、歸檔、並完美呈現的絕佳時期。財務報銷順利，健康注意腸道。愛情是模糊不清。

天秤座

天秤座合作有變動的一周。以靜制動，備好方案。本周天秤座的職場環境不穩，合作夥伴或客戶方易有人事變動或新要求。總之相當辛苦。唯一可以安慰的是這只是短暫的黑暗，一切都會轉向平和平緩。財務合作款項可能延遲，健康注意腰部不適。愛情是最期待與最安慰。

天蠍座

天蠍座暗中籌備的一周。深耕細作，蓄勢待發。本周天蠍座適合處理幕後工作、戰略規劃或解決歷史問題。另外，本周你更適合當一個“觀察者”和“傾聽者”。多聽、多看、多琢磨，你會收集到更重要資訊，看法也會更成熟。財務有處理稅務、投資機會，健康注意睡眠。愛情是小苗即將發芽。

射手座

射手座展望未來的一周。收斂玩心，落實步驟。本周射手座在職場上需要和更多人溝通，要保持穩健積極的態度，才能吸引合作，實現提升。此外，制定新年計畫、接觸新領域，將詳細計畫轉化為具體可實施的步驟也是本周的重點。財務有學習投資，健康注意肝臟。愛情是冒險地圖。

摩羯座

摩羯座太陽歸位的一周。主導大局，能量滿格。本周摩羯座的個人能量與威信進入年度高點，一切都是喜氣洋洋。無論是推動關鍵專案還是爭取資源對於摩羯來說都是黃金期。讓摩羯對即將到來的新一年充滿期待。財務有升職加薪契機，健康注意骨骼。愛情是嶄新的心動。

水瓶座

水瓶座休養生息的一周。靈感暗湧，獨自充電。本周水瓶座的外務減少有種塵埃落定的感覺，似乎所有人都在為年末奔忙時，水瓶座的年末總結已經提前到來了。複盤一年的種種，獨自構思或處理未完成任務。財務宜理清帳目，健康注意神經系統。愛情是心有所屬的美麗。

雙魚座

雙魚座社交收尾的一周。回歸內心，謹言慎行。本周雙魚座的社交手腕增強，逐步擺脫過去工作中人事關係的束縛。本周雙魚的團隊、年會等活動也都將步入籌備期，相關策劃、協調與組織的任務將會明顯增多。部分雙魚適合關懷、慈善等事務。財務人情消費多，健康注意腳部。愛情是星空漫步。

