「桃園之星」一週運勢12/22~12/28獅子人氣指數高漲

「桃園之星」一週運勢12/22~12/28。圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座社交活躍的一周。廣結善緣，忌衝動消費。本周的牡羊座們社交運走強，年底的各種聚會、邀約增多，易在交際中獲取有用資訊或結識貴人。職場需注意團隊協作，避免獨攬功勞。財務人情往來支出增加，健康注意腸胃。愛情是熱鬧中的孤單。

金牛座

金牛座財務關鍵的一周。謹慎規劃，忌重大投資。本周的金牛座進入年底的財務結算、獎金分配等財務事宜的關鍵期，涉及到利益分配，請仔細核對各項條款。部分金牛可能有崗位變動，不要著急做決定哦。財務壓力顯現，控制一下年底的購物需求。健康注意睡眠品質。愛情是一種安靜守候。

雙子座

雙子座向前推進的一周。突破舊觀念，解決障礙點。本周的雙子將感受到能獨立自主思考的喜悅，在經過一番規劃之後的雙子對未來的新佈局在心中逐步成形。此外，在職場上的雙子們易在會議、談判、創作中表現出色，獲得領導及同事們的認可。本周可能有短期出差。財務有稿費、傭金入帳，健康注意呼吸道。愛情是暗黑地帶，小心。

巨蟹座

巨蟹座開始調整狀態的一周。家庭職場，需找平衡。本周巨蟹座好勝心大起，不忘在隆重而盛大的節目中，交出力作、大放光芒。工作有始有終，一肩扛起所有壓力。忙碌之餘，不忘調整自我定位，讓忙碌變得有意義和價值。財務有為家人購置禮物開銷。健康注意情緒波動引發的消化不良。愛情是家的溫暖。

獅子座

獅子座閃耀人前的一周。展現魅力，忌過度承諾。本周獅子座人氣指數高漲，魅力充分展現在人際串連、集體目標與社交活動等生活主軸。此外獅子們的個人能力與創意易在公開場合獲得讚賞，是展現你領導力的好時機。但需量力而行，勿過度承諾。財務有意外小禮，健康注意頸椎。愛情是焦點中心。

處女座

處女座整體不錯的一周。黃金生涯，期待來年。本周處女座工作順水推舟，每天不算忙碌，一天很快就過了。能夠認清和接受自己真實的能力，盡心盡力地做好手裡的工作也挺好的。財務有報銷、尾款入帳，健康注意神經衰弱。愛情是狂風大作。

天秤座

天秤座人際和諧的一周。合作運佳，防依賴心。本周天秤們的合作運上揚，很容易得到身邊親近的朋友、夥伴們的支持，渾身充滿了力量。團隊專案or解決舊日矛盾也得以順利進行。財務有聚會開銷，健康注意腰部。愛情是一個人也很不錯。

天蠍座

天蠍座情緒暗湧的一周。內觀自省，尋減壓出口。本周的天蠍們易陷入年終反思或人際暗流，不要過度的解讀他人言行。職場宜低調。財務不宜借貸，健康注意內分泌。愛情是深海靜流。

射手座

射手座有貴人相助的一周。機遇顯現，順勢而為。本周的射手座心情和運氣都不錯，各項工作得心應手，易得長輩、上級提點或幫助，可能有新的發展機遇出現，請把握當下。總體來說，本周是相當舒適的一周。財務有驚喜小財，健康注意肝臟。愛情是旅途邂逅。

摩羯座

摩羯座務實推進計畫的一周。穩紮穩打，忌急功近利。本周摩羯們的年終收尾工作需要你們扎扎實實的去完成，並且開始為接下來的新跑道或新方向未雨綢繆。部分摩羯們有職業方面的評估。財務正財穩固，健康注意保護關節。愛情是默默守護。

水瓶座

水瓶座思維開闊的一周。靈感迸發，創新突破。本周的水瓶座進入了一個高度活躍的創新週期，思維十分活躍。很容易提出令人眼前一亮的方案或解決過去困擾團隊許久的“舊有難題”。你的職場在等待你探索和接觸新的領域。財務有意外進賬，健康注意小腿。愛情是在冬天裡過春天。

雙魚座

雙魚座瑣事纏身的一周。耐心處理，當務之急。本周需要雙魚們處理的年底瑣事與人情往來的事項開始增多，最好是列出清單排出優先處理級，避免忙中出錯而有所疏漏。財務有必要的社交支出，健康注意腳部問題。愛情是一種幸福臨界測試。

