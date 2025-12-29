「桃園之星」一週運勢12/29~1/4牡羊新年開運

「桃園之星」一週運勢12/29~1/4。示意圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座新年開運的一周。目標清晰，行動果決。跨年能量給牡羊們注入全新動力，職場方面適合啟動新計畫或爭取關鍵資源。社交活躍，易在聚會中結識有力夥伴。財務有獎金入帳機會，健康注意運動損傷。愛情是璀璨煙花。

金牛座

金牛座繼續沉澱蓄力的一周。總結規劃，謀定而後動。本周金牛們適合對全年進行系統複盤，梳理財務狀況與職業得失。職場方面要暫緩重大決策，多聽取各方意見。財務宜保守，健康注意腸胃調理。愛情如同陳釀開封。

雙子座

雙子座溝通錯位的一周。謹言慎行，反復確認。跨年周雙子們因事務繁雜，資訊傳遞很容易出現偏差，重要事務務必書面確認。職場上更要繃緊一根弦，年底閒聊、工作總結或是新年任務認領時，別因表達太隨意引發不必要的誤會。財務有交通或學習支出，健康注意呼吸道不適。愛情是信號斷續。

巨蟹座

巨蟹座家庭圓滿的一周。親情滋養，情緒回暖。本周巨蟹們的家族聚會或居家日常，都能收穫滿滿的溫馨與滿足，趁此機會修復家庭關係正當時。職場上不妨多發揮親和力以促進協調矛盾。財務有家人饋贈，健康注意情緒化飲食。愛情是暖光圍爐。

獅子座

獅子座社交大放異彩的一周。魅力四射，量入為出。本周獅子們在跨年活動中容易成為焦點，要積極主動地與他人交流，參與一些有意義的活動，進一步鞏固和拓展優質的人脈資源。社交活動的增多，會有一些額外的娛樂消費支出。健康注意心臟負擔。愛情是舞臺王者。

處女座

處女座瑣事纏身的一周。耐心梳理，抓大放小。本周處女們在年終的收尾工作，所遇情勢變得複雜難解，抗壓性也略嫌不足，體感疲累焦慮，身體和心情較平日容易受傷，不過還好最終能輕鬆應付、如期交卷。財務報銷流程繁瑣，健康注意神經系統。愛情是精算失衡。

天秤座

天秤座人緣爆棚的一周。貴人多助，合作順暢。本周天秤們的人際關係異常和諧，無論是生活還是工作中，很容易獲得朋友、夥伴們的實質性支持。假期歸來後，推進團隊專案或簽約都會順利很多。財務有禮物收益，健康注意腰部保養。愛情是共寫的和絃。

天蠍座

天蠍座深度洞察的一周。謀劃佈局，三思而後行。本周天蠍們直覺敏銳，能看透事務本質與潛在機會。可利用這個時期制定年度戰略，但暫時不宜公開。財務有暗財機會，健康注意內分泌調節。愛情是深淵對視。

射手座

射手座展望開拓的一周。視野打開，腳踏實地。本周射手們對新年充滿了樂觀的構想，要多學習新知識或規劃旅行。職場方面可能迎來跨界的機會，要提前多準備。財務有遠方消費，健康注意肝臟。愛情是異國畫卷。

摩羯座

摩羯座壓力沉澱的一周。責任在肩，需自我關懷。本周的年終總結與新年指標給摩羯們帶來雙重壓力，身體和心理都略感疲憊，要勞逸結合。職場易獲權威認可。財務方面有年終結算事宜，健康注意關節骨骼。

水瓶座

水瓶座形成構想的一周。思維超前，落地為要。本周水瓶座們易因獨特的見解受到各方關注，職場上提出的方案除了創新方面也要兼顧可行性。財務有意料外小收入，健康注意循環系統。愛情是電光幻影。

雙魚座

雙魚座夢境交織的一周。直覺敏銳，實事求是。本周雙魚座的藝術靈感和共情力增強，特別適合從事創意、設計等行業的雙魚們，這是發揮才華的絕佳時機。需要注意的是決策要結合實際，不要過度理想化。財務避免投機，健康注意腳部護理。愛情是認出了彼此的光。

