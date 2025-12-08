「桃園之星」一週運勢12/8~12/14雙子桃花增多
牡羊座
牡羊座易因細節疏漏被挑戰的一周。溝通協作，細節制勝。本周牡羊座們需將重心放在團隊協作上，會議、彙報、文書往來增多，提前檢查細節與資料是制勝的關鍵。需拿出耐心協調多方意見，用行動推動共識達成。另外，本周雖有報銷、尾款等入帳，但娛樂、社交消費還是需要節制。健康注意咽喉不適，多飲水。愛情是水月鏡花。
金牛座
金牛座高效且務實的一周。資源到位，高效推進。本周金牛負責的專案所需資源、預算或批文有望落實，可加快執行進度。另外，部分金牛有獲得培訓、外派機會。正財穩健，可能有津貼、獎金等額外收入。有伴者的金牛適合共同規劃財務，單身者易被務實可靠的人吸引。健康注意腸胃，避免暴飲暴食。愛情是分享一切的幸福。
雙子座
雙子座才華閃耀的一周。展現才華，把握曝光。本周從事創意、表達類工作的雙子，適合進行新專案的展示、演講等，易受到來自高層領導或投資人的好評，需要注意演講的措辭。另外，有才華變現的機會，需要仔細分辨真假。單身的雙子魅力提升，桃花增多。健康注意神經衰弱，保證休息。愛情是身邊的未必是對的。
巨蟹座
巨蟹座情緒易受影響的一周。內心調整，尋求安定。本周巨蟹座易因情緒波動影響做事效率，尋找安靜環境處理，核心任務成為重點。部分巨蟹面臨辦公室環境變動。此外，巨蟹本周為家庭、家居用品的開銷增大。健康注意失眠多夢，睡前放鬆。愛情是耐心等待。
獅子座
獅子座堅定信心的一周。主動出擊，凝聚團隊。本周獅子們的領導力與魄力凸顯，曾經帶來諸多麻煩的人自行退卻，各種複雜的人際關係矛盾迎刃而解。但要小心新機會帶來的新問題，小心不要冷落了身邊的工作人員。財務方面人際開銷增大。健康注意心臟和血壓，避免激動。愛情是最甜美的清晨和黃昏。
處女座
處女座細緻規劃應對事務的一周。學習成長，資訊處理。本周無論是學生黨還是上班的處女座們都有培訓、考試或處理大量文書、資料的需求，需要耐心梳理關鍵點。另外，部分處女座們有短期出差的可能，務必核對好自己的行程安排。財運一般。健康注意用眼過度，多遠眺。愛情是尋找心靈伴侶。
天秤座
天秤座借力共贏的一周。貴人相助，合作推進。本周天秤座的合作運勢顯著提升，易獲得客戶、合作夥伴的實質性支援，專案簽約、談判也能推進得非常順利。適合主動接觸優質人脈，拓展資源網路。另外，本周天秤的財富機遇多隱藏在合作關係中，易因項目分紅、業績傭金或聯合收益獲得額外進帳。健康注意腰部酸痛，勿久坐。愛情是美妙的相處。
天蠍座
天蠍座需要韜光養晦的一周。謹言慎行，靜觀其變。本周天蠍座依舊需要注意職場方面的微妙環境，多聽少說，避免輕易站隊或過早表露立場。專注本職，在暗中觀察並積累關鍵資源與資訊。偏財波動，不宜投機。宜處理保險、稅務等事務。健康注意生殖系統。愛情是重回每日相守。
射手座
射手座人氣高漲的一周。社交活躍，廣結善緣。本周射手座在團隊與社群中表現的非常活躍，憑藉天生的樂觀與慷慨成為人氣焦點。利於推動跨界合作、市場推廣等需要聯結多方的事務。另外，本周的社交應酬、人情消費增多，可將其視為對未來資源的投入，且部分投入有望在未來轉化為機遇或實質幫助。健康注意肝臟，避免過量飲酒。愛情是沒有什麼想法。
摩羯座
摩羯座以實力贏得認可的一周。目標達成，獲得認可。摩羯座在前期的扎實付出與努力在本周迎來顯著的成果，易獲上級肯定或公開的表揚。隨之而來的責任雖加重，卻是展現可靠性與領導潛力的關鍵時間點。事業進展順利，正財帶來穩健的收益。健康注意骨骼關節，適當補鈣。愛情是無暇顧及。
水瓶座
水瓶座用前瞻視野拓寬人生目標的一周。放眼遠方，規劃藍圖。本周利於水瓶座制定長期計畫、接觸海外事務、高等教育或法律諮詢。部分水瓶們面臨崗位調整或職業新賽道轉型的深層思考，是重新定位的好契機。遠方來財，可能有異地項目、跨域合作等收益。健康注意小腿和腳踝。愛情是已經開始的新關係。
雙魚座
雙魚座靈感與沉澱的一周。直覺點亮，處理舊帳。本周從事策劃、藝術領域的雙魚們，直覺與靈感顯著增強，想像與創作大爆發。但前半周需集中處理歷史遺留問題或積壓的瑣碎任務，為靈感騰出空間。報銷、理賠、歸還欠款等有望在這周取得實質性進展。健康注意腳部，可泡腳緩解疲勞。愛情不明朗，有折磨感。
「人生猶如一場管理」心存善念 何豐名退而不休奉獻醫學不忘初心
