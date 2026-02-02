「桃園之星」一週運勢2/2~2/8巨蟹將遇新情感寄託

「桃園之星」一週運勢9/18~9/24雙魚福星高照

牡羊座

今天的你會對團隊中的某個人心懷不滿。你明明志存高遠，但團隊中的某個人（甚至是領導）卻只在乎眼前的狹隘利益，導致你的宏偉藍圖無法真正展開，還面臨永久雪藏的風險。但也建議你不要太明目張膽地反抗，先讓自己在某個小領域做出成績，會給你的決策增加說服力。

金牛座

今天的你需要關注自己的物質力量。可能你以前會覺得談錢太俗，但今天的很多情況就需要你用最俗套最銅臭的方式去解決。做事多用理性角度思考，少用感性思維。如果要合作，那合作對象最好別是親戚。

雙子座

今天你可能會忙於拓展人脈關係，度過充實而有價值的一天。你有望結識一些對你事業或個人發展有幫助的人脈資源，也將花費更多時間與朋友、同事或行業夥伴交流，分享經驗和見解。參加專業會議和技能提升培訓也是不錯的選擇。

巨蟹座

今天的你會遇到新的情感寄託，不會那麼孤獨了。你會找到新的渴望或追求，亦或是生活中找到了新的樂趣。這些事物讓你重新感覺到興奮和快樂，也沒有那麼害怕一個人了。對單身的朋友來說，今天也是喜歡上某個人的好日子。

獅子座

今天的你倦怠感略強。要記住很多事情不能盲目樂觀，還是小心為妙。本日生活節奏變得很快，不免產生疲憊與操勞感，有時難免會想放棄。財運不錯，但基本都是小幅進帳。外出或者長途旅行容易感冒，要安排好休息時間。

處女座

今天請做好反復修改的準備。可能是你之前想得不夠充分導致出錯，也可能是別人拖後腿搞砸了你的業務。所以你不得不重做或更改。今天也要警惕輕易許諾的人，他們很可能會反悔。

天秤座

今天適合參加團體活動，比如團建、公司聚餐。你可以通過小型聚會，和周圍的人增進感情。這些互動會讓你們平日的合作更加順暢。如果你是學生，今天不妨找學霸/學長吃頓飯，他們會給你一些不錯的學習建議。

天蠍座

今天，一切不確定因素都在慢慢消失。你做事穩紮穩打，人際交往方面收放自如，生活逐漸安定。但是需要正視職場競爭的兩面性，不要輕敵也不要過分焦慮。事業發展出現清晰的脈絡，建議積極抓住機會。

射手座

今天會有某人想要挑戰你。你本來歲月靜好地做自己的事，但可能會有人莫名其妙質疑你，或者打著團隊的名義審查你。你會覺得自己建立的權威性和專業性被他人挑戰。不過好消息是，你最後還是能憑藉平日的良好人品和自己積累的專業知識解決問題。

摩羯座

今天運氣不錯，但你依然要著眼更長遠的未來。目前的生活順遂，但也容易形成不思進取的溫室。變動雖然不是現在，但也是生活的必然。所以今天需要花點時間思考突破，思考新技術新技能。

水瓶座

今天你要做好情緒控制，防止負面情緒過多。可能你會變得很低落，易怒，脆弱，且這些負面情緒會短時間內使你失去理智思考的能力。雖然發脾氣就是一瞬間，但是毀的可能是一件大事或一段重要的關係。所以還是建議你控制好自己，可以不開心，但不能讓全世界跟著你不開心。

雙魚座

今天的你很容易得到重視。你會有一些表現自己的機會，渴望已久的舞臺突如其來。如果你之前在職場上人際關係不太好，那麼今天會有所改善。不過，重視也意味著一些壓力，所以你要多多鼓勵自己，努力把機會變成成長的養分。

