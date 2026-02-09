「桃園之星」一週運勢2/9~2/15金牛好運連連
牡羊座
牡羊座動能回升的一周。積極開拓，注意溝通。本周牡羊們的個人能量顯著提升，適合快速推進新計畫，但需避免因過度直接引發團隊摩擦。財務有機遇性收入，健康注意睡眠。愛情是春日疾風。
金牛座
金牛座錦鯉附體的一周。心想事成，好運連連。本周金牛座的守護星金星與財帛宮共振，正財偏財雙雙走強！職場易獲資源傾斜，項目推進事半功倍，此前鋪墊的合作有望在本周敲定並帶來可觀收益。感情方面，單身者易通過工作場合或長輩介紹結識優質物件，有伴者默契度提升，適合共同規劃未來。愛情是甜蜜的豐收季。
雙子座
雙子座較穩定的一周。風平浪靜，徐徐前行。本周雙子座表面看似平靜，實則積極尋求轉變，也許過程會有一點困難、顛簸，但要爭取把握事業機會，積累工作能力，為實現彎道超車而努力。財運佳。健康用腦過度。愛情是彼此的默契如同暖光籠罩。
巨蟹座
巨蟹座低調行事的一周。不諳世事，默默耕耘。本周巨蟹座容易過分追求速度而導致工作品質下降，需嚴肅面對任務，寧可多做準備，也別偷懶，別耍小聰明。意外開銷增多。健康關注腸胃。愛情是港灣暖光。
獅子座
獅子座身處高光的一周。舞臺中央，量力而為。本周獅子座們靠自身魅力吸引到貴人的關注，適合公開演講或主導核心任務。請大膽站在舞臺中央展現你的領導力與創意。財運整體向上。健康關注心臟與血液迴圈。愛情是追光焦點。
處女座
處女座細節攻堅的一周。耐心核查，張弛有度。本周處女座需要處理的文書工作量顯著增加，涉及各類報表、合同修訂以及專案文檔等，亟待仔細核對防錯漏。財務報銷延遲，健康注意腸胃調理。愛情是精工細琢。
天秤座
天秤座引力場增強的一周。身處樞紐，聯結左右。本周天秤們的決策能力顯著增強，適合處理合作項目與簽訂合同，水星雙魚助於你們化解團隊矛盾，但合同條款務必仔細確認。財務適合合作投資。健康關注泌尿系統。愛情是不要顧忌太多。
天蠍座
天蠍座內在修通的一周。直面情緒，化壓為力。本周天蠍們在職場上進行的深度思考，有助於解決之前的遺留問題，避免被他人左右，宜低調積累職場經驗。財運偏財運較好。健康注意內分泌。愛情是成長記憶。
射手座
射手座跨界探尋新知的一周。眼界大開，跨界深耕。本周射手們的學習能力顯著提升，適合考證、培訓提升專業技能。財務狀況平穩，注意儲蓄和理財。健康注意肝臟。愛情是平淡是真。
摩羯座
摩羯座有序深耕的一周。使命加身，分解壓力。本周摩羯們在職場上易因靠努力踏實的工作，獲得團隊和領導們的認可，但要注意科學分配任務，避免過度勞累。財務有穩健收益，健康適當補充鈣質。愛情是比較內斂。
水瓶座
水瓶座破立有道的一周。價值創新，兼顧現實。本周水瓶座們適合結識新的合作夥伴或拓展領域，清理無效社交，專注有價值人際關係，制定新事業計畫突破傳統思維。財務整體平穩。健康關注呼吸系統健康愛情是一本糊塗賬。
雙魚座
雙魚座思如潮湧的一周。創意變現，防理想化。本周雙魚們的藝術感知力增強，適合將創意落地變現。財務避免衝動消費，健康注意腳部護理。愛情是詩意星空。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
星座運勢/唐綺陽運勢週報：2/9-2/22 做自己備受壓力 雙子溝通卡關需耐心解釋 金牛心情開朗桃花運佳
本週金星進雙魚，眾人藝術美感提升，懂得享受休息時光，想要妝扮自己，水瓶能量影響，各大百貨聚集人潮、生意強強滾。土星進牡羊，要做自己卻也承擔壓力，表達自我過程艱辛，能帶來突破的力量。水星停滯，除夕開始狀況多，多注意溝通與交通狀況。太陽進雙魚，季節交替能量亂，氣溫多變化，要注意健康。
一週運勢出爐！4生肖財運飆升 財神主動敲門
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年2月8日至2月14日十二生肖運勢，其中生肖牛、生肖兔、生肖雞、生肖豬，這4生肖的財運顯著提升。
12星座本周運勢〈02.08~02.14〉
【牡羊座】致勝技巧：發揮所長，沉著應戰。【金牛座】致勝技巧：勇於探索，收益良多。【雙子座】致勝技巧：分工互助，尋求支持。【巨蟹座】致勝技巧：彌補不足，提高能力。【獅子座】致勝技巧：整合規劃，勿強出頭…
小孟老師運勢／荷包賺滿滿！1星座投資順利獲利
生活中心／綜合報導2月9日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中金牛座在感情方面，能得到家人祝福；雙子座在工作方面，需調整創業角度；至於財運，「這星座」投資將順利獲利，荷包滿滿。
12生肖本周運勢 屬牛事業運奪冠「氣勢最旺」
本周事業運前三名：1.牛：本週運勢氣勢如虹，再度拿下第一名。業務上，許多事情出現好兆頭，心皆在計畫中運作。2.虎：本週運勢不俗，繼續維持，為第二名。壓力轉輕。同事開玩笑必須有分寸，切忌過火，反目成仇。2.龍：本週運勢向上，越來越好，同為第二名。人氣上漲。意外多...
2026年財運爆棚！「4生肖」天福星加持 意外進財賺不停
隨著2026丙午馬年的到來，紫微斗數中的吉星「天福星」開始發揮影響力，為特定生肖帶來意外之財與好運。命理專家姚本軍老師列出「4大生肖」受到天福星加持，財運旺到爆，對他們來說，今年無疑是「順勢而為、收穫滿滿」的一年。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…