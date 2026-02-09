「桃園之星」一週運勢2/9~2/15金牛好運連連

「桃園之星」一週運勢2/9~2/15。示意圖：截自freepik

牡羊座

牡羊座動能回升的一周。積極開拓，注意溝通。本周牡羊們的個人能量顯著提升，適合快速推進新計畫，但需避免因過度直接引發團隊摩擦。財務有機遇性收入，健康注意睡眠。愛情是春日疾風。

金牛座

金牛座錦鯉附體的一周。心想事成，好運連連。本周金牛座的守護星金星與財帛宮共振，正財偏財雙雙走強！職場易獲資源傾斜，項目推進事半功倍，此前鋪墊的合作有望在本周敲定並帶來可觀收益。感情方面，單身者易通過工作場合或長輩介紹結識優質物件，有伴者默契度提升，適合共同規劃未來。愛情是甜蜜的豐收季。

雙子座

雙子座較穩定的一周。風平浪靜，徐徐前行。本周雙子座表面看似平靜，實則積極尋求轉變，也許過程會有一點困難、顛簸，但要爭取把握事業機會，積累工作能力，為實現彎道超車而努力。財運佳。健康用腦過度。愛情是彼此的默契如同暖光籠罩。

巨蟹座

巨蟹座低調行事的一周。不諳世事，默默耕耘。本周巨蟹座容易過分追求速度而導致工作品質下降，需嚴肅面對任務，寧可多做準備，也別偷懶，別耍小聰明。意外開銷增多。健康關注腸胃。愛情是港灣暖光。

獅子座

獅子座身處高光的一周。舞臺中央，量力而為。本周獅子座們靠自身魅力吸引到貴人的關注，適合公開演講或主導核心任務。請大膽站在舞臺中央展現你的領導力與創意。財運整體向上。健康關注心臟與血液迴圈。愛情是追光焦點。

處女座

處女座細節攻堅的一周。耐心核查，張弛有度。本周處女座需要處理的文書工作量顯著增加，涉及各類報表、合同修訂以及專案文檔等，亟待仔細核對防錯漏。財務報銷延遲，健康注意腸胃調理。愛情是精工細琢。

天秤座

天秤座引力場增強的一周。身處樞紐，聯結左右。本周天秤們的決策能力顯著增強，適合處理合作項目與簽訂合同，水星雙魚助於你們化解團隊矛盾，但合同條款務必仔細確認。財務適合合作投資。健康關注泌尿系統。愛情是不要顧忌太多。

天蠍座

天蠍座內在修通的一周。直面情緒，化壓為力。本周天蠍們在職場上進行的深度思考，有助於解決之前的遺留問題，避免被他人左右，宜低調積累職場經驗。財運偏財運較好。健康注意內分泌。愛情是成長記憶。

射手座

射手座跨界探尋新知的一周。眼界大開，跨界深耕。本周射手們的學習能力顯著提升，適合考證、培訓提升專業技能。財務狀況平穩，注意儲蓄和理財。健康注意肝臟。愛情是平淡是真。

摩羯座

摩羯座有序深耕的一周。使命加身，分解壓力。本周摩羯們在職場上易因靠努力踏實的工作，獲得團隊和領導們的認可，但要注意科學分配任務，避免過度勞累。財務有穩健收益，健康適當補充鈣質。愛情是比較內斂。

水瓶座

水瓶座破立有道的一周。價值創新，兼顧現實。本周水瓶座們適合結識新的合作夥伴或拓展領域，清理無效社交，專注有價值人際關係，制定新事業計畫突破傳統思維。財務整體平穩。健康關注呼吸系統健康愛情是一本糊塗賬。

雙魚座

雙魚座思如潮湧的一周。創意變現，防理想化。本周雙魚們的藝術感知力增強，適合將創意落地變現。財務避免衝動消費，健康注意腳部護理。愛情是詩意星空。

