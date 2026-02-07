桃園九嫌當街攔車押人討債 警急追1小時救出1家3口驚魂

桃園討債變街頭擄人9嫌雙廂型車押走1家3口1小時全救回。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市中壢區日前發生一起震驚社會的當街押人案件，47歲鄭姓男子因與49歲張姓男子間存有債務糾紛，懷疑張男刻意躲避不出、拒不還款，竟鋌而走險，夥同另外8名同夥策畫強行討債行動，鄭男等人事前分乘2輛廂型車埋伏，趁張男駕駛自小客車外出，車上還載有其妻子與女兒之際，於桃園市中壢區中園路當街攔車。

嫌犯一行人隨即以人數優勢強行控制張男1家3口，不顧路人目擊，將3人強押上廂型車後迅速載離現場，行徑相當囂張，警方於2日下午14時許接獲民眾報案後，立即啟動重大刑案應變機制，依嫌犯可能行駛的路線兵分多路展開攔截圍捕，並透過即時通報與車輛動線分析，全力爭取救援時效。

警方首先於平鎮區育達路一帶成功攔獲其中1輛涉案廂型車，當場救出張男的妻子與女兒，所幸2人僅受到驚嚇，並無生命危險，經張妻向警方說明，張男已被另1輛廂型車帶往平鎮區忠孝路一處民宅限制行動，警方掌握關鍵情資後，隨即前往該處搜索，於當日14時50分許成功查獲鄭姓主嫌及相關涉案人員，並順利救出張男，整起救援行動在1小時內完成。

全案經警方調查後，將涉案9人依妨害自由、傷害等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。中壢警分局長林鼎泰表示，對於任何以暴力或非法手段處理債務糾紛的行為，警方絕不寬貸，未來也將持續強化快速反應與跨單位合作機制，確保民眾人身安全與社會秩序不受威脅。

